Freudenstadt Energiebündel verzücken Publikum

Freudenstadt. Entsprechend gut gelaunt trat Mit-Geschäftsführer Johannes Ruoss vor dem Auftritt von "Scott Woods & Band" im voll besetzten Musikhaus ans Mikrofon und stimmte in der ihm eigenen, unverkrampften Weise das Publikum auf den Abend ein.

Auf seiner neuen Deutschland-Tournee legte der kanadische Fiddle-Champion Scott Woods mit seiner Truppe wie 2016 auch einen Zwischenstopp in Freudenstadt ein – in der Gewissheit, eine erwartungsfrohe Fangemeinde anzutreffen. "Fiddling up a storm" lautet das Tourneemotto, und tatsächlich beschwor das Quartett – zwischendurch verstärkt durch einen Gastauftritt von Tourneemanagerin Kristine Schmidt-Köpf an der Geige – ein musikalisches Gewitter herauf.

Was die vier beziehungsweise fünf instrumental und vokal in Szene setzten, verzückte ihre Gäste im Verlauf des zweistündigen Konzerts ein ums andere Mal. Aber damit nicht genug. Showelemente würzten ihr Gastspiel zusätzlich: Scotts Woods’ akrobatische Einlagen wie sein "Trick fiddling" mit spektakulären Flugrollen oder dem Balanceakt auf einem Bierfass provozierten beim Publikum laufend frenetischen Zwischenapplaus und belegten, dass Woods sein Instrument sowohl in der Horizontalen als auch Vertikalen virtuos zu handhaben weiß. Das Erstaunliche: Da verzieht sich nicht eine Saite. Der "wirbelnde Geiger" beherrscht neben der Fiddle gleich mehrere Instrumente.