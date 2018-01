Freudenstadt Ellsässer und andere Grazien

Mit Olaf Bossi kommt im April einer der erfolgreichsten Komponisten und Texter der deutschen Musikbranche, der für viele bekannte Interpreten Songs geschrieben hat. Sich selbst bezeichnet er als "harmoniesüchtig". So jedenfalls nennt er sein eigenes brandneues Programm aus Songs und Storys mit Herz und Humor. Es sind Geschichten aus dem wirklichen Leben, aber mit Hintergrund und ohne billige Effekthascherei. Olaf Bossi kommt am Samstag, 21. April, zu Kultur am Dobel.

Französische Chansons haben den Chansonnier und Liedermacher Marcel Adam berühmt gemacht. Mit dem Akkordeonspieler Christian Fantauzzi interpretiert er Songs und Musik aus 30 Jahren. Da begegnen dem Zuhörer Lieder von der Piaf, von Charles Aznavour oder Moustaki, aber auch bekannte eigene Lieder von früher und heute. In Französisch, Deutsch und in Mundart. Und alles gewürzt mit viel Spaß. Marcel Adam tritt in Freudenstadt am Sonntag, 6. Mai, ab 19.30 Uhr auf.

"Leuchtende Klänge zwischen Ost und West" verspricht das "Indira Quartett", das sich für Samstag, 9. Juni, bei Kultur am Dobel angesagt hat. Eine temperamentvolle indische Sängerin und drei individuelle Instrumentalisten breiten mit westlichen und östlichen Instrumenten farbenprächtige Klangwelten aus. Aus der Begegnung der Kulturen entsteht eine außergewöhnliche Mischung aus Klängen, Tönen und Texten und Takten: Weltmusik im besten Sinne.

Der Juli lädt schließlich ein, in die musikalische Welt der 20er- und 30er-Jahre einzutauchen, in Swing und Dixie, in die Musik eines Benny Goodmen. Nach dieser nennt sich auch die Band: "The Good Men oft Swing & Vladi Vitali mit ihrer Stimme". Die Swingmänner sind vier Musiker aus dem Großraum Stuttgart, Vladi Vitali pustet mit ihrer hellen Stimme den Staub von den "Oldies", der sich da eventuell hätte draufsetzen können, und gibt ihnen neue, temperamentvolle Frische. Mit diesem Gastspiel am Samstag, 21. Juli, endet das Frühlings- und Sommerprogramm geradezu klassisch.