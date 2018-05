Freudenstadt Eisen-Wagner schließt sein Ladengeschäft

Dies teilte die Familie Reichl, Inhaber von Eisen-Wagner, jetzt in einem Pressegespräch mit. Das Unternehmen will sich künftig auf die beiden anderen Sparten konzentrieren: den Stahlhandel und das Fachmarktzentrum, beide im Industriegebiet Wittlensweiler. Dort beschäftigt Eisen-Wagner rund 35 Mitarbeiter. Das Fachmarktzentrum bietet auf rund 6000 Quadratmetern Lager- und Verkaufsflächen nach Firmenabgaben rund 80.000 Artikel für Handwerker, Heimwerker und Industrie, etwa Werkzeuge und Maschinen, Beschläge und Befestigungstechnik sowie Forst- und Gartengeräte.

Mit den rund ein Dutzend Mitarbeitern, die von der Aufgabe des Ladengeschäfts in der Innenstadt betroffen sind, wurden "einvernehmliche und gütliche Lösungen" gefunden, sagt Helmut Reichl. Begründet wird die Entscheidung mit "dramatischen Veränderungen" im Einzelhandel. Großvertrieb und Online-Handel hätten Umsatz gekostet, zuletzt auch die Sperrungen in der Innenstadt. Ferner seien große Möbelhäuser dazu übergegangen, Haushaltswaren wie Geschirr, Porzellan, Besteck, Pfannen und Töpfe sowie Accessoires in ihr Sortiment aufzunehmen. Das Geschäft mit exklusiver Markenware werde zunehmend schwerer, das "Alleinstellungsmerkmal" sei entfallen.

Die Perspektiven versprächen keine Besserung. "Das ist der Lauf der Zeit", so Reichl. Er vermisst außerdem "ein gesamtstädtisches Konzept" für den Einzelhandel, das "nie verwirklicht" worden sei. Stattdessen seien "innenstadt-relevante Warengruppen" an die Peripherie gewandert. Auch das ziehe Umsatz vom Marktplatz ab.