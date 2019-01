Freudenstadt. Zum zweiten Mal in der 21-jährigen Geschichte des Kleinkunstveranstalters Kultur am Dobel in Freudenstadt musste am Wochenende eine Vorstellung kurzfristig abgesagt werden. Diesmal war das Wetter schuld. Schneetreiben und Glätte hielten Christof und Vladi Altmann auf der Autobahn fest. So kamen Künstler und Veranstalter überein, die für Freitagabend geplante Vorstellung von "Das Jahr des Gärtners" kurzfristig abzusagen. Damit sollte das Herbst- und Winterprogramm von Kultur am Dobel beschlossen werden. Die Vorstellung wird vermutlich im Spätherbst dieses Jahres in nachgeholt, wie "Kultur am Dobel" mitteilt. Derweilen bereitet der Veranstalter sein aktuelles Halbjahresprogramm vor. Es beginnt am Samstag, 9. Februar, mit einem Streifzug durch das Repertoire des Texters und Komponisten Olaf Bossi.