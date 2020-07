Freudenstadt Einzelhandel: Shopping-Laune zieht langsam wieder an

Was mit den restlichen Großveranstaltungen im Jahreskalender, wie dem Kunsthandwerkermarkt mit verkaufsoffenem Sonntag Anfang Oktober und dem Weihnachtsmarkt, geschehen soll, darüber werden die Vorstandsmitglieder in ihrer Sitzung am Montag, 13. Juli, entscheiden. "Wir werden die Vorgehensweise der nächsten Wochen und Monate beraten", macht Rulands deutlich.

Sollte die aktuelle Corona-Verordnung auch noch im Oktober gelten, dann müsste auch der Kunsthandwerkermarkt abgesagt werden, weiß auch Thomas Aurich. Schließlich sind aktuell Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen verboten. Würde man die Veranstaltung jedoch so konzipieren, dass weniger Besucher kämen, dann blieben die Marktbeschicker aus, beschreibt der Vorsitzende des Stadtmarketing-Vereins die verzwickte Situation, macht aber deutlich: "Wir beschäftigen uns permanent mit diesem Problem."

Doch egal ob Großveranstaltung oder nicht: Es ist immer schöner, an dekorierten Schaufenstern vorbei zu schlendern. Aus diesem Grund werde sich der Verein Stadtmarketing Freudenstadt jetzt auch mit den leer stehenden Ladenflächen befassen. Kim Rulands wollte noch nicht allzu viel verraten, nur so viel: "Wir stellen gerade mit der Wirtschaftsförderung der Stadt etwas auf die Beine, um die Schaufenster anschaulich zu gestalten."