1 Ein Pfandsystem beim Essen zum Mitnehmen gibt es in Freudenstadt bislang nicht. Foto: Rebowl Foto: Schwarzwälder Bote

Gastronomie: Essen zum Mitnehmen verursacht eine Menge Müll / Wirtschaftsförderung für Lösungen offen

Die Kochkünste der lokalen Gastronomen genießen kann man trotz Corona-Pandemie. Etliche Restaurants in Freudenstadt bieten Gerichte zum Mitnehmen an. Das erspart zwar das Kochen am heimischen Herd, dafür vergrößert sich die ohnehin stattliche Menge an Verpackungsmüll im Haushalt.

Freudenstadt. Für die Gastronomen ist das "Essen to go" eine wichtige Unterstützung in der Zeit der Pandemie. Doch umweltfreundlich ist das Ganze nicht. Aus diesem Grund fragte Stadträtin Beate Gernsheimer in der Sitzung des Ausschusses für Verwaltung, Tourismus und Soziales die Wirtschaftsbeauftragte Elke Latscha, ob es Möglichkeiten gibt, die Einwegverpackungen des Essens zu verringern. Die gebe es schon, antwortete Elke Latscha. Sie werde den Gedanken aufgreifen, wenn von den Gastronomen Bedarf angemeldet wird.

Es gebe Anbieter von Leihgeschirr, berichtete Latscha auf Nachfrage unserer Zeitung. Das "Recup"-System für die Mehrweg-Kaffeebecher, das in Freudenstadt eingeführt wurde, gebe es auch für Geschirr unter dem Namen "Rebowl". Von Horber Wirten wurde dieses System bereits eingeführt, um Einweg-Müll zu sparen.

Bislang kein Interessevon Gastronomen

Bisher habe es in Freudenstadt noch kein Interesse gegeben, deshalb sei das Thema noch nicht verfolgt worden. Wenn Gastronomen auf die Stadt zukommen, steige die Wirtschaftsförderung gerne in das Thema ein, sicherte Latscha zu. Denn es brauche Mitstreiter. Das Pfandsystem habe aber nicht nur Vorteile. Manchmal sei es für die Gastronomen schwierig, das Geschirr von den Abholern zurückzubekommen.

Beate Gaiser, Kreisvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) und Inhaberin des Hotel und Restaurants Adler in Freudenstadt, gefällt der Verpackungsmüll, der beim Essen zum Mitnehmen anfällt, auch nicht. Doch die europäische Hygieneverordnung verbiete es den Gastronomen, die Gerichte in mitgebrachte Behältnisse zu geben. Viele Gäste kämen mit Schüsseln an. Möglich wäre deren Verwendung laut Gaiser aber nur, wenn das mitgebrachte Geschirr vorher durch die Profi-Spülmaschine des Betriebs "gejagt" würde. Das hält sie aber bei bis zu 100 Essen, die aus der "Adler"-Küche pro Tag Außerhaus verkauft werden, für nicht praktikabel.

Ein Gastronom in Freudenstadt habe schon vor dem Lockdown mit Leihgeschirr gearbeitet, habe aber die Erfahrung gemacht, dass viele Schüsseln oder Teller nicht zurückgegeben wurden. Beate Gaiser will sich jetzt ein System anschauen, das in Ravensburg eingeführt wurde. Dort hätten sich Gastronomen zusammengetan und Mehrweggeschirr angeschafft. Sie würden dabei von der Stadtverwaltung unterstützt.

Für einen Betrieb alleinemacht es keinen Sinn

Grundsätzlich sei sie auch für ein Pfandsystem, versichert Gaiser. "Mir stinkt es, so viel Einwegverpackungen rausgeben zu müssen". In ihrem Betrieb habe man es auch mit umweltfreundlichen Einwegverpackungen probiert. Doch diese seien oft nicht geeignet und weichten auf, wenn das Essen über längere Zeit darin aufbewahrt wird. Trotzdem verwende man solche Verpackungen teilweise weiterhin, weise die Kunden dann aber darauf hin, dass sie das Essen alsbald aus der Box herausnehmen müssen. Ein weiteres Problem bei der Anschaffung von Mehrweggeschirr zum Ausleihen sieht Gaiser darin, dass viele Gastronomen nach der Pandemie wahrscheinlich gar kein Essen zum Mitnehmen mehr anbieten werden. Falls es dennoch Interesse von Kollegen gebe, wolle sie die Initiative ergreifen. Doch für einen Betrieb alleine mache es keinen Sinn, wenn das "Essen to go" nicht das Hauptgeschäft ist, so Gaiser.

Beate Gaiser und ihr Mann sind "ganz dankbar", dass das Geschäft mit dem Essen über die Straße gut läuft. So kämen ihre Mitarbeiter teilweise aus der Kurzarbeit raus.

Zugute kommt dem Hotel Adler zudem, dass das Haus von Geschäftskunden gut belegt ist, weil es zentral liegt. Auch Kräfte der Bundeswehr, die im Landratsamt bei der Kontaktnachverfolgung der Corona-Infektionen mithelfen, haben sich im Hotel Adler eingemietet. Die Hotelgäste dürften zudem auch im Haus bewirtet werden, sagt Gaiser.