Freudenstadt Einstiges Grandhotel hat wieder Zimmer frei

Dass in dem an manchen Stellen doch schon recht angegriffenen und baufällig wirkenden ehemaligen Hotel noch einmal Gäste übernachten, hätte vor ein oder zwei Jahren niemand, auch nicht der Denkmalverein selbst, für möglich erachtet. Denn sehr lange steht das einst noble und international berühmte Haus in Freudenstadt schon leer. Zudem waren die Bausubstanz und die Innenverhältnisse bis zur Schließung des Hotelbetriebs im Frühjahr 2005 schon merklich abgezehrt. Und der Sanierungsstau damals bereits ein ungelöstes Dauerthema.

Doch als im vorigen Winter die Denkmalfreunde Waldlust daran gingen, die Heizanlage wieder in Betrieb zu nehmen, um zumindest den großen Ballsaal konstant zu temperieren und so auch eine ganzjährige Nutzung zu ermöglichen, wurden weitere Überlegungen im Umgang mit dem alten Bauwerk geboren.

Im gleichen Zug und dank einer Technik-Taskforce um Vorstandsmitglied Björn Kübler wurden die Hauselektrik der Saalräumlichkeiten modernisiert und aufdimensioniert sowie die Beleuchtung in vielen Bereichen funktional verbessert. Ein Außenstrahler taucht seither das Haus auch abends in Licht. Die Besucher-Toilettenanlagen wurden ebenfalls wieder in Betrieb genommen, Warmwasseranschlüsse wiederhergestellt, eine Saaltechnik für Veranstaltungen installiert.