Freudenstadt Einstiger Waldlust-Chefkellner plaudert aus Nähkästchen

Preises war mit seiner Frau Nicole aus Baden-Baden angereist, um seiner früheren Wirkungsstätte nach vielen Jahren mal wieder einen Besuch abzustatten. War doch in jüngster Zeit in der Presse und im Fernsehen viel über das faszinierende Freudenstädter "Lost Place"-Denkmal und seine neuen touristischen Nutzungen als Schau- und Besichtigungsstätte zu hören gewesen. Vor beinahe 60 Jahren stand Preises als Chefkellner für kurze Zeit in Diensten des Hauses. An die Sommersaison 1962 kann er sich aber noch heute lebhaft erinnern. Auch weil er als gelernter und mit Sonderaufgaben betrauter Servicediener den hochrangigen Gästen persönlich nähertreten durfte – etwa beim Wein-Nachgießen am Tisch oder beim Nachlegen "der Kartöffelchen für die gnädige Frau", wie er schmunzelnd erzählt.