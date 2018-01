Freudenstadt Einsatz in der Bank ist schnell zu Ende

Dies bestätigte Thomas Kalmbach, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen, auf Nachfrage. Zuvor hatten Passanten berichtet, Beamte mit Maschinenpistolen hätten gegen 9 Uhr die Rathauseingänge gesichert. Dem sei jedoch nicht so gewesen, sagte Kalmbach.

Bei Alarm in einer Bank gehe die Polizei immer von einem Ernstfall aus und rücke mit einem entsprechenden Aufgebot an Kräften an. "Wir wollen da nichts anbrennen lassen", so Kalmbach. Fehlalarme bei Banken kämen erfahrungsgemäß "immer mal wieder" vor.