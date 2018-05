Freudenstadt Eine verzauberte Fee rettet Kasperl

Fre udenstadt. Der "Räuber Hotzenplotz" erschien bereits 1962 und wurde zu einem bahnbrechenden Erfolg. Otfried Preußler ließ sich durch zahlreiche Bittbriefe seiner jungen Leser sogar dazu überreden, einen zweiten und dritten Teil zu verfassen. Die Bücher seiner "Hotzenplotz"-Serie wurden in 34 Sprachen übersetzt und mehr als sechs Millionen Mal verkauft.

Ausbruch gelingt

Zum Inhalt: Der Räuber Hotzenplotz hat Großmutters Kaffeemühle geraubt. Grund genug für Kasperl und Seppel, dem Mann mit den sieben Messern das Handwerk zu legen. Das ist aber gar nicht so einfach: Sie finden zwar die Räuberhöhle, werden aber gefangen genommen. Während Seppel bei Hotzenplotz die Unordnung in der Räuberhöhle aufräumen muss, wird Kasperl an den Zauberer Petrosilius Zwackelmann verkauft und in dessen Schloss zum Kartoffelschälen verdonnert. Glücklicherweise trifft er dabei auf eine Unke, die eigentlich die verzauberte Fee Amaryllis ist. Durch sie gelingt Kasperl der Ausbruch – und Zwackelmann ist restlos erbost.