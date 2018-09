Freudenstadt Ein Zauberer an sechs Saiten

Craig Thatcher ist eine Bank in der Szene, weist sein Portfolio doch Zusammenarbeit mit Musikpromis wie Buddy Guy, John Mayer oder der Spencer Davies Group auf. Mit seiner Craig-Thatcher-Band schärft er zudem sein musikalisches Profil. Rudert-Mitgeschäftsführer Johannes Ruoss führte den Gast ein und bat die Zuhörer, sich in der Pause doch "am Schwoba-Tischle" gütlich zu tun – "umsomscht" wohlgemerkt.

Craig Thatcher ist weltweit agierender Repräsentant des US-amerikanischen Westerngitarrenbauers Martin & Co in Nazareth, Pennsylvania. Jährlich produziert das Traditionshaus an die 180 000 Instrumente.

Unterschiedliche Stile wie Blues, Pop oder Western