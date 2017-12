Freudenstadt Ein Wintermärchen auf der Bühne

Die Handlung spielt an Heiligabend in einem reichen und gastfreundlichen Haus. Zur Weihnachtsfeier werden viele Gäste erwartet. Marie, die Tochter des Hauses, bekommt dabei einen Nussknacker geschenkt. In der Nacht verwandelt dieser sich in einen schönen Prinzen und entführt Marie in sein Zauberland.

Dem Ensemble gelang es von Anfang an, das erwartungsfrohe Publikum im Kurtheater in seinen Bann zu ziehen. Dabei trug die hohe Professionalität und Perfektion der Truppe zum herausragenden Kunstgenuss bei. Angefangen von den perfekt geschminkten Künstlern in ihren verschiedenen und teilweise prächtigen Kostümen über das unaufdringliche und zugleich stimmungsvolle Bühnenbild und die Lichteffekte bis zu den vielen kleinen Accessoires, die das Gesamtbild abrundeten: Da wurden beim Weihnachtsfest die Getränke in goldenen Kelchen gereicht, und da passten die Kleider der Puppen genau zu den Kostümen ihrer kleinen "Puppenmütter".

Die Tänzer brillierten in ihren Rollen und bewegten sich scheinbar schwerelos über das Parkett. Große darstellerische Fähigkeiten wurden deutlich, indem die Geschichte ohne Worte erzählt wurde. In allen Darbietungen zeigten sich eine unglaubliche Spielfreude und Energie, die sich zum Teil auch in waghalsigen Sprüngen und gefühlvollen Szenen ausdrückte.

Klassische Ballettszenen mit Spitzentanz und Tutu fehlten genauso wenig wie der legendäre "Pas de deux". Bei den Hebefiguren suggerierten die gestreckten Beine der Tänzerinnen Leichtigkeit und Mühelosigkeit – ob dieser körperlichen Höchstleistungen auf beiden Seiten eine besonders große Leistung. Und beim Spanischen Tanz, bei der Mazurka oder bei den Ungarischen Tänzen entführten die jeweiligen Solisten ihre Zuschauer wiederum in völlig gegensätzliche Tanzwelten.

Unter diesen positiven Vorbedingungen hatte sich in Freudenstadt E.T.A. Hoffmanns Kindermärchen in ein märchenhaftes Ballett verwandelt. Der Truppe gelang es perfekt, Hoffmanns gefühlvolle Erzählung mit der großartigen Musik Tschaikowskys und perfekter Tanzkunst zu verbinden. Die Zuschauer dankten dafür mit lang anhaltendem Applaus.