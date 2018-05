Freudenstadt Ein späterer Unterrichtsbeginn hat echt was

Nach über eineinhalb Monaten warten und vielen Nachrichten auf Whatsapp war es dann wieder soweit. Am 16. März um Punkt 0:00 Uhr sollten die Spanier am Busbahnhof am Kepler-Gymnasium auftauchen. Was man über Spanier allerdings wissen sollte: Sie sind (fast) nie pünktlich, sehr zum Leidwesen von den doch so überpünktlichen Deutschen. Zudem war der Schwarzwald mal wieder so freundlich und schickte uns bei minus zwei Grad Celsius und leichten Schneefall. Unsere liebe Stadt dachte sich wohl: wenn schon mal Besucher nach Freudenstadt kommen, die jünger als 50 sind, dann lasst sie mich wenigstens richtig begrüßen.

Wie bereits in Spanien, war das Programm mit Ausflügen und Schule geschmückt. Was jedoch sehr für Aufregung sorgte, war zum einen die Schule an sich und zum anderen natürlich der Schnee. Für jemanden, der vielleicht einmal im Jahr dieses kalte Weiß zu Gesicht bekommt und dann auch nur auf einem Skihang, für den kann das mitten in einer Stadt schon sehr aufregend sein. Während unsere Besucher lachend und fröhlich im Schnee herumsprangen, standen wir nur zitternd daneben und beteten, dass doch endlich der Frühling kommen möge.

Wie zuvor beim Aufenthalt in Spanien, gab es auch jetzt kaum Kommunikationsprobleme. Klar, am Anfang waren selbst die Spanier etwas schüchtern, doch nach ein, zwei Tagen war das schnell wieder vergessen. Was allerdings nicht vergessen werden durfte, war die Tatsache, dass man doch ziemlich früh aus dem warmen Bett musste. Für jemanden, der immer erst aufsteht wenn es schon lange hell ist, eine wahre Herausforderung.

Doch auch diese Woche ging zu Ende. Die Koffer wurden wieder gepackt, die Gasthäuser verlassen und der Bus nach einem langen Schultag wieder eingeräumt. Diesmal flossen eindeutig mehr Tränen als noch zwei Monate zuvor, denn jetzt hieß es wirklich Abschied nehmen. Schüler zögern gerne alles bis zuletzt heraus, so auch hier. Nach dem mindestens 10. Aufruf der Lehrer wurde es dann doch Zeit. Wenn man allerdings denkt, dass spanische Jugendliche leise und heimlich verschwinden, hat man sich getäuscht. Der Busfahrer hatte wahrscheinlich ein klein wenig Sorge um seine Fenster.

Abschließend und ausschließlich aus meiner eigenen Perspektive kann ich sagen: Wenn ihr die Chance habt, so etwas zu erleben, dann nutzt sie auch. Meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, sich mit den anderen Kulturen auf dieser Welt auseinanderzusetzen. Wir leben ein durchorganisiertes Leben. Daraus auszubrechen, ist wichtig, vor allem wenn wir noch so jung sind und uns keine Sorgen machen müssen, morgen wieder zur Arbeit zu fahren. Solche Erfahrungen prägen ein Leben lang. Die Autorin besucht die Jahrgangsstufe eins des Kepler-Gymnasiums