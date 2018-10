Freudenstadt Ein "Leuchtturm" mitten in der Stadt

Freudenstadt. Im Gemeindehaus Ringhof hatten sich zum Festakt zahlreiche Gäste versammelt, um ihre Freude über den gelungenen Neubau zum Ausdruck zu bringen und ihn seiner Bestimmung zu übergeben. Nach der Begrüßung durch Dekan Werner Trick, der den Festakt moderierte, eröffnete Schuldekan Hans Jörg Dieter mit einer Andacht und einem gemeinsamen Lied die Feierstunde. Dieter beschrieb das Haus der evangelischen Kirche als einen Ort mit Funktion, um Ideen zu sammeln und aufzubrechen. Zur Baugeschichte und Konzeption gaben Verwaltungsstellenleiter Markus Rebhuhn und Architekt Albrecht Volle einen Überblick. Dabei ließ Rebhuhn die Historie zum Bau des Hauses, die bis zurück in die Anfänge der 90er-Jahre reicht, Revue passieren. Der Verwaltungsstellenleiter lobte die Konzeption mit verschiedenen Einrichtungen und zentrumsnahen Büros und den guten Standort.

Unter der Überschrift "Zusammenlegung von Einrichtungen bei gleichzeitiger Nutzung von Synergieeffekten" erläuterte Architekt Albrecht Volle das Bauwerk in seiner Einfachheit und Schönheit. Im zweistöckigen Gebäude sind das Dekanatsbüro, das evangelische Verwaltungszentrum, die Diakonische Beratungsstelle, das Büro des Schuldekans und die Mediathek untergebracht. Bauleiter Thomas Mohr konnte in der eineinhalbjährigen Bauzeit die Kosten einhalten. Erwähnt wurde auch das Glaskunstwerk der Horber Künstlerin Traute Gruner, die mit dem Thema "Gestirn" die Verbindung zu Gott herstellen will.

Landrat lobt Schulterschluss zwischen Kirche und Politik