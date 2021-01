Freudenstadt ein Hauptdrehort Schwarzwaldkrimi mit vielen Rätseln

Eine zentrale Rolle in dem Zweiteiler, der am Montag- und Dienstagabend ausgestrahlt wurde, spielt der Wald. Die Bilder entstanden unter anderem im Glaswald und bei der Großvatertanne in Loßburg. Bereits der erste Teil mit dem Untertitel "Die schwarze Frau" hatten sich 7,49 Millionen Zuschauer angesehen. Das entspricht einem Marktanteil von 22 Prozent. Damit hatte das ZDF die Konkurrenz an diesem Abend weit hinter sich gelassen. Der zweite Teil "Die Verwandlung" lockte noch 6,87 Millionen Zuschauer an den Bildschirm. In der Mediathek sahen sich bislang 1,32 Millionen Menschen den ersten und 1,05 Millionen den zweiten Teil an.

Anders als bei vielen Filmen, die in den vergangenen Jahren in und um Freudenstadt entstanden sind, werden in diesem Krimi die meisten Orte beim richtigen Namen genannt. Schwäbisch sprach allerdings nur eine Person, was Einheimischen etwas seltsam vorgekommen sein mag.

Ein Obstbauer steckt im Erdloch

Wer die Handlung des dreistündigen Zweiteilers verstehen und sich gedanklich an der Aufklärung der Morde beteiligen wollte, der war eindeutig im Vorteil, wenn er den ersten Schwarzwaldkrimi "Und tot bist Du!" gesehen hatte. Denn der zweite Krimi baut in vielen Rückblenden, in denen Kommissarin Maris Bächle (Jessica Schwarz) als kleines Mädchen im Wald mit einer Frau im schwarzen Mantel zu sehen ist, auf dem ersten auf. Sie hatte die kleine Maris einst im Wald gefunden und ihr Gutes getan, ganz so, wie es sich für einen Erdgeist, für den sie sich zu halten scheint, gehört.

Auch dem schüchternen Sohn von Kommissar Konrad Diener (Max von Thun) hilft die schwarze Frau auf die Sprünge und heilt darüber hinaus noch die Wunden, die einem Asylbewerber von dessen Arbeitgeber zugefügt wurden. Er, ein Obstbauer, ist ihr erstes Opfer. Die Leiche wird mit dem Kopf in der Erde als Vogelscheuche zwischen Apfelbäumen drapiert gefunden. Das zweite Opfer ist ein Gerber, der in einem Bottich voller Lauge tot auftaucht. Danach verbrennt ein Feuerwehrkommandant in seiner neuen Uniform, die mit einer in Verbindung mit Wasser entzündlichen Chemikalie getränkt wurde.

Alle drei Mordopfer waren unangenehme Zeitgenossen. Weshalb sie allerdings von der schwarzen Frau, die auf einer Burgruine wohnt, auf der einst das "Waldgericht" tagte, regelrecht gerichtet werden, das klärt sich erst am Ende auf. Nur langsam fügen sich die einzelnen Puzzleteile zusammen.

Die drei Mordopfer hatten vor vielen Jahren gemeinsam mit dem Stiefbruder der schwarzen Frau, die damals noch ein junges Mädchen war, einen Mann überfahren. Die Tat hatten sie dem Mädchen in die Schuhe geschoben. Noch schlimmer war allerdings das, was ihr der Stiefbruder nach dem Tod des Vaters angetan hatte. Er hatte sie missbraucht, ihr das Erbe genommen und die drei gemeinsamen Kinder gleich nach der Geburt getötet und auf der Obstwiese seines Freundes verscharrt.

Klar, dass sich die schwarze Frau, einem Erdgeist gleich, am Ende auch an dem Stiefbruder rächt. Geblieben waren ihr einst bei der Flucht in den Wald nur ein wenig Schmuck und ihre Hochzeitskrone. Diese und ein weißes Brautkleid trägt die bislang schwarze Frau, als sie von den beiden Kommissaren auf der Ruine Tannenfels festgenommen wird.