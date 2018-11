Freudenstadt (hb). Nicht nur die Baustelle auf der Stuttgarter Straße geht in die Verlängerung bis ins nächste Jahr, auch die Sonderregelung für eine Stunde kostenloses Parken mit Parkscheibe auf zahlreichen Stellflächen in der Innenstadt gilt ein halbes Jahr länger. Der Gemeinderat beschloss dies in seiner jüngsten Sitzung einstimmig. Ursprünglich sollte die Regelung bis zum 31. Dezember gelten, jetzt wird sie bis zum 30. Juni 2019 verlängert. Die freie Parkzeit sei auf gute Resonanz gestoßen, deshalb wünschten sich der Handels- und Gewerbeverein und der Verein Freudenstadt-Marketing eine Fortsetzung, erläuterte Oberbürgermeister Julian Osswald. Die Stadtverwaltung halte dies ebenfalls für sinnvoll, zumal nach der Stuttgarter Straße im nächsten Jahr auch noch auf der Martin-Luther-Straße Bauarbeiten anstehen.