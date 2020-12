Freudenstadt Ein Arzt bleibt dem Krankenhaus treu

Die Studenten mussten bei diesem letzten Staatsexamen zum Abschluss ihres Medizinstudiums ihr Wissen sowohl in den Pflicht-, als auch in den Wahlfächern in einem praktischen und in einem mündlichen Teil unter Beweis stellen. Wie bereits im Frühjahr fanden die Prüfungen im Krankenhaus Freudenstadt unter Corona-Bedingungen statt. Das bedeutete, dass die Prüfungszeit komprimiert werden musste, und auch der praktische Teil der Prüfung, der am Patientenbett stattfand, nicht mit allen Prüfern gleichzeitig erfolgen konnte.

Abschlussjahr eine besondere Herausforderung