Freudenstadt Ehrenamtlich Kinderlächeln zaubern

"Nach dem letzten Jahr wollte ich unbedingt auch dieses Jahr wieder Teil der Tour sein, um strahlende Augen und ein Lächeln in den Gesichtern bei Groß und Klein zu sehen", so Zipprich. "Gemeinsam singen, bewegen, den Rhythmus und die Instrumente spüren und das Spektakel auf der Bühne sowie die musikalischen Gäste wie Pippi Langstrumpf oder Elsa, die Eiskönigin, zu sehen, ist einfach ein riesen Spaß!"

Die musikalische Vorführung verbindet klassische, moderne und sogar selbstgeschriebene Kinderlieder zu einer gemeinsamen Abenteuerreise. Verknüpft wird dies mit verschiedenen interaktiven Elementen. Mittels einer Vielzahl an mitgebrachten Percussions können die Kinder zu den Liedern trommeln und rasseln. Einige der Lieder können mit Bewegungen und speziellen Tänzen – je nach Fähigkeit der Kinder – erweitert werden.

Einige Tage nach dem Einsatz konnten Ralf Armbruster und Martin Zipprich noch immer nicht alle Eindrücke verarbeiten. Zipprich beschreibt das Erlebte so: "Die diesjährige Tour hat mir gezeigt, dass ich im Alltag oft die wirklich wichtigen Dinge aus den Augen verliere und mich das Projekt entschleunigt." Ihn habe berührt, wie dankbar die Eltern über die Zeit sind, die sie mit ihren Kindern haben, unabhängig von der ungewissen Zukunft. Aufgrund der durchweg positiven Rückmeldung von den Kindern, den Mitarbeitern der Einrichtungen und der Öffentlichkeit will der Verein auch im kommenden Jahr vier Wochen auf die "Tour des Lächelns" gehen. Da der Verein in den ­vergangenen Monaten ­gewachsen ist, sind die ­Mitglieder aktuell auf der ­Suche nach einem Büro- oder Lagerraum in Freudenstadt. Der Verein würde sich über Unterstützung und weitere Kontakte unter kontakt@musik-schenkt-laecheln.de ­freuen.