Freudenstadt Echter Standortfaktor

Einige Kreisräte sind enttäuscht, dass frühere Bemühungen versandet sind, Jugendliche einzubinden. Ist Jugendarbeit ein frustrierendes Geschäft?

Für mich persönlich nicht. Die Argumente sind mir bekannt. In der Jugendarbeit geht es nicht darum, einen möglichst vollen Veranstaltungskalender auf die Beine zu stellen. Angebote sind nur ein Teil der Arbeit. Es ist nicht Ziel, für Jugendliche ein Fest auf die Beine zu stellen. Es geht darum, Jugendliche dabei zu unterstützen, selbst ein Fest auf die Beine zu stellen. Jugendarbeit ist nicht nur Arbeit mit den Jugendlichen selbst, sie ist vor allem auch Jugendpolitik. Wir wollen gute Rahmenbedingungen für junge Menschen schaffen. Das betrifft alle Bereiche, vom Angebot der örtlichen Bücherei bis hin zum Nahverkehr. Wir bringen uns im Namen der Jugendlichen in Diskussionen ein. Wir wollen aber auch Jugendlichen eine Stimme geben.

Viele Jugendliche schotten sich in Bauwagen ab. Warum ihnen nicht einfach ihre Ruhe lassen?

Wir wollen gar nicht alle Jugendliche jederzeit erreichen. Ihr Alltag ist heutzutage ja oft durchreglementiert. Sie brauchen auch Räume nur für sich.

Kann man Jugendliche überhaupt noch über Sozialarbeit erreichen?

Jugendarbeit ist vor allem Beziehungsarbeit. Wer Jugendlichen zuhört und mit ihnen auf Augenhöhe spricht, ist an ihnen dran. Wenn sie sich entfalten und wenn sie mitgestalten können, dann fühlen sie sich wohl und bringen sich ein. Jugendarbeit ist ein echter Standortfaktor, der hilft, dass Dörfer nicht ausbluten.

Nachtbusse, Skateanlagen, Konzerte – die Wünsche sind oft teuer, das Interesse flacht schnell ab. Ist das der falsche Weg, Jugendlichen ein Angebot zu machen?

Es ist die Frage, wie man das macht. Einfach Wünsche auflisten zu lassen und sie als Gemeinde zu erfüllen, ist der falsche Weg. Man muss das mit den Jugendlichen aushandeln und nachfragen. Was steckt hinter dem Wunsch? Wenn sie sagen, dass ihnen am Ort ein Fastfood-Restaurant oder ein Modegeschäft fehlt, dann meinen sie meistens was anderes damit. Solche Filialen stehen eher als Sinnbilder dafür, dass sie in einem Ort wohnen wollen, in dem was geboten ist. Vielleicht wollen sie also was ganz anderes, das auf ganz anderem Wege zu erreichen ist. Das mit ihnen auszuhandeln, ist anstrengender als ein Wunschkonzert zu veranstalten, aber der bessere Weg.

Kann man Jugendliche noch für Politik und Gesellschaft interessieren?

Das muss man gar nicht. Sie sind nämlich sehr wohl daran interessiert, was in ihrem Umfeld, ihrem Dorf passiert. Hier fangen Politik und Gesellschaft an. Man muss sie in der richtigen Sprache ansprechen, nicht gerade mit Parteipolitik.

Wann ist Jugendarbeit erfolgreich?

Dass Jugendarbeit langfristig erfolgreich ist, ist in zahlreichen Studien dargelegt. Entscheidend ist dabei nicht die Zahl der Besucher in einem Jugendhaus. Ziel der Jugendarbeit ist es, zum einen junge Menschen zu Engagement hinzuführen und sie persönlich zu stärken. Dass das erreicht wird, zeigen auch die Aussagen von Kommunalpolitikern oder Menschen im Ehrenamt, die ihre eigenen Erfahrungen aus der Jugendarbeit im Verband oder Jugendhaus als prägend beschreiben. Jugendarbeit bietet vielfältige Möglichkeiten zu Demokratieerfahrungen: Dinge selbst auszuhandeln, die eigene Meinung zu vertreten, das möchte Jugendarbeit in einem begleiteten Rahmen ermöglichen.

Die Fragen stellte Volker Rath