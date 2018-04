Freudenstadt Echte Top-Werte für Region

Freudenstadt. Die Arbeitslosenquote – bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen – ging im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 3,2 Prozent zurück. Im April 2017 lag sie bei 3,7 Prozent. "Echte Topwerte bei den uns vorliegenden Arbeitsstellen und die niedrigste Arbeitslosenquote in einem April seit Beginn der Berichterstattung zeigen, dass wir in der Region Nordschwarzwald sehr gut aufgestellt sind", so Martina Lehmann, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim.

Arbeitgeber suchen

So wurden dem Arbeitgeberservice der Agentur von den Unternehmen in den vergangenen vier Wochen weitere 1188 neu zu besetzende Arbeitsstellen gemeldet. Damit ist der Gesamtbestand gegenüber dem Vorjahr um 647 oder 15,0 Prozent auf 4960 offene Stellen gestiegen. Die Agentur wolle das dazu nutzen, weiteren Arbeitslosen den Weg zurück in Beschäftigung zu ebnen. Arbeitslosigkeit sei "kein fester Block", vielmehr gebe es auf dem Arbeitsmarkt viel Bewegung.