Fahrgäste müssen sich weiterhin auf nächtliche Zugausfälle auf der Murgtalbahn einstellen. Noch immer wird an der Murgtalbahn gebaut. Die Folge sind nächtliche Zugausfälle.







In den Nächten von Montag, 9. Juni (jeweils ab 20:30 Uhr), bis Freitag, 20. Juni (jeweils bis 4:30 Uhr), kommt es aufgrund von Restarbeiten der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) an Brückenbalken an der Murgbrücke im Bereich Weisenbach auf der Stadtbahnlinie S 8 zu Teilausfällen in mehreren Zeiträumen. Darüber berichtet die AVG in einer Pressemitteilung.