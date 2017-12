Freudenstadt E-Mail-Drohung löst Großeinsatz aus

Wie die Polizei mitteilte, ging in der Nacht zum Mittwoch bei der Heinrich-Schickhardt-Schule und bei der Polizei eine E-Mail ein, in der ein vermeintlicher Schüler ankündigte, "etwas" gegen einen Lehrer unternehmen zu wollen. Mehrere Streifenwagenbesatzungen fuhren bereits gegen 7 Uhr zur Schule und riegelten den Gebäudekomplex, in dem rund 3000 Schüler unterrichtet werden, vorsorglich ab.

An den Eingängen postierten sich bewaffnete Polizisten. Auch Rettungskräfte des Roten Kreuzes waren angefordert worden. Die eintreffenden Schüler und Lehrer wurden nicht ins Gebäude gelassen, sondern zu den festgelegten Sammelplätzen im Steinbeisweg und auf die Parkplätze am Friedhof und in Richtung Panorama-Bad gelotst. Die Schüler, die bereits in den Gebäuden waren, wurden über Lautsprecher aufgefordert, sich zu den Sammelplätzen zu begeben. Es sei kein Amokalarm ausgelöst worden, bei dem die Schüler aufgefordert werden, sich in den Klassenzimmern zu verbarrikadieren, betonte der geschäftsführende Schulleiter des beruflichen Schulzentrums, Armin Wüstner. Alles sei ruhig und besonnen abgelaufen. Bei einer Gefahrenlage werde immer das gesamte Schulzentrum geräumt, da es 20 Ein- und Ausgänge gebe und die einzelnen Schulen nicht voneinander abgetrennt werden können.

Vermutlicher Absender der E-Mail will sie nicht verschickt haben