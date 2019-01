Freudenstadt Durchstarten im "Jahr des Gärtners"

Freudenstadt. Im Märzen der Bauer und so weiter: Da sieht man wieder einmal, wie weit Kultur am Dobel seiner Zeit voraus ist, heißt es in der Ankündigung. Jetzt, im Januar, wenn jede Gartenarbeit ruht oder tief eingefroren ist, bieten die Kulturschaffenden in Freudenstadt einen Abend über das Gartenjahr an.

Mal auf Schwäbisch, mal auf Deutsch und mal ganz anders

Nein, es handelt sich dabei nicht um einen kühnen Vorgriff auf die Landesgartenschau 2025, sondern "Das Jahr des Gärtners" nennt sich ein kabarettistischer Abend mit viel Musik und Gesang. Christof und Vladi Altmann bieten einen humorvoll trällernden Spaziergang durchs Gartenjahr, mal auf Schwäbisch, mal auf Deutsch und mal ganz anders, aber immer lustig.