Freudenstadt Droh-Mails: Fall kommt vorerst zu Akten

Derweil ist man an der Heinrich-Schickhardt-Schule, die beide Male von den Droh-Mails betroffen war, froh, dass alles wieder in ruhigen Bahnen verlaufe, sagte Schulleiter Peter Stumpp. Mehr wollte er aber in der Angelegenheit nicht sagen.

Rückblick: In der Nacht zum 6. Dezember war bei der Heinrich-Schickhardt-Schule und der Polizei eine E-Mail eingegangen, in der der Absender drohte, "etwas" gegen Lehrer unternehmen zu wollen. Gerichtet sei das wohl gegen mehrere Lehrer gewesen, sagte damals Polizeioberrat Gerold Schumacher, der den Einsatz leitete. Die Polizei hatte daraufhin das Schulzentrum abgeriegelt. Nur zwei Tage später traf die nächste Mail ein, diesmal war es eine Todesdrohung gegen einen Lehrer. Der Verfasser erhob schwere Vorwürfe gegen diesen. Die Anschuldigungen entbehrten aber jeglicher Grundlage, betont die Polizei. Auch zwei Mitschüler wurden in der Mail genannt.

Das Perfide: Die Mail erreichte zahlreiche Schüler und machte auch auf dem Messenger-Dienst WhatsApp die Runde.