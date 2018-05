Freudenstadt Erneute Bewährungsstrafe wegen Drogenbesitzes

Angesichts seines langen Vorstrafenregisters und der Tatsache, dass er noch in einer laufenden Bewährungszeit straffällig geworden ist, fiel das Urteil vergleichsweise milde aus: elf Monate, die auf vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt sind. Mit dem Urteil folgte Amtsgerichtsdirektor Michael Gross teilweise dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die zwar elf Monate gefordert hatte, eine Bewährungsstrafe jedoch ablehnte. Die Staatsanwältin sah, anders als der Pflichtverteidiger, beim Angeklagten keine günstige Sozialprognose.

Das milde Urteil hat der verheiratete Familienvater vor allem der Tatsache zu verdanken, dass das Gericht seinen ausführlichen Angaben zu den Tatumständen und zu seiner Lebenssituation Glauben schenkte. Er gab an, die bei ihm bei einer Hausdurchsuchung der Polizei gefundenen knapp 40 Gramm Marihuana und etwas mehr als 41 Gramm Haschisch einzig für den Eigenkonsum gekauft zu haben. Grund dafür, dass er nach Jahren rückfällig geworden sei, so der Angeklagte, sei seine Krebserkrankung. Die Diagnose und die anschließenden Chemo- und Strahlentherapien hätten ihn körperlich und seelisch stark belastet, versicherte er.

Der Versuch, legal über den Hausarzt an Cannabis zu kommen, um die Schmerzen zu lindern und die Krankheit besser zu ertragen, sei fehlgeschlagen, weswegen er sich die Drogen bei einem ihm bekannten Dealer in Offenburg, dessen Name er nicht nennen wollte, beschafft habe. Und weil ihm das Gehen während der Therapie schwer gefallen sei, habe er sich gleich mit einer größeren Drogenmenge eingedeckt. Seinen Konsum gab der Angeklagte mit 30 bis 40 Gramm im Monat an. "Das Cannabis hat mir auf jeden Fall geholfen – einen Verkauf habe ich nie betrieben", versicherte er. Nur einmal habe er einem ehemaligen Arbeitskollegen ein paar Gramm abgegeben – nicht umsonst, sondern zum Einkaufspreis.