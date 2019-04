Freudenstadt Drogenfahrt nach Straßburg hat für 21-Jährige Folgen

Laut einem Polizeibeamten, der vor dem Amtsgericht als Zeuge aussagte, ist die Angeklagte ihrem im Drogenmilieu verstrickten Freund "hörig und über beide Ohren verliebt" gewesen. "Ich hätte nie gedacht, dass es in so kurzer Zeit so eskalieren kann", sagte die Angeklagte am Ende der Beweisaufnahme und brach danach in Tränen aus.

Das Schöffengericht befand sie der Mittäterschaft bei der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, aber in einem minderschweren Fall für schuldig und verurteilte sie zu sieben Monaten Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wurden. In der Bewährungszeit von zwei Jahren wird die 21-Jährige der Bewährungshilfe unterstellt und muss sich in eine ambulante Therapie begeben. Außerdem muss sie ein drogenfreies Leben nachweisen und 60 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.