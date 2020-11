Freudenstadt Drei weitere Menschen gestorben

Damit steigt die Gesamtzahl der Verstorbenen auf 43. Dies teilte das Landratsamt Freudenstadt am Dienstag mit. Außerdem wurden zehn Neuinfektionen gemeldet, fünf mehr als am Montag. Die betroffenen Personen wohnen in Baiersbronn (plus drei), Freudenstadt (plus zwei), Horb (plus zwei), Loßburg, Pfalzgrafenweiler und Waldachtal (jeweils eine).