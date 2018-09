Kreis Freudenstadt Drei Lehrerstellen bleiben unbesetzt

An den etwa 930 öffentlichen Schulen im Regierungsbezirk beginnt am Montag, 10. September, für etwa 325 000 Schüler und rund 29 000 Lehrer wieder der Alltag. Einen Schülerzuwachs von rund 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gebe es an den künftig 63 Gemeinschaftsschulen. Vier neue Gemeinschaftsschulen seien eingerichtet worden. Im Gegenzug sinke die Schülerzahl an Werkrealschulen "kontinuierlich", im Vergleich zum Vorjahr um etwa 15 Prozent.

Werkrealschulen verlieren

Die Unterrichtsversorgung gestaltet sich je nach Schulart und Region unterschiedlich. Der Bedarf an neuen Lehrkräften sei groß. Fast 1000 Neueinstellungen gab es, an allen Schularten und im gesamten Regierungsbezirk. Als Gründe nennt das RP neue bildungspolitische Vorhaben, eine weitere "Pensionierungswelle" sowie steigende Schülerzahlen insbesondere an den Grundschulen. Durch Versetzungen sei es in vielen Regionen gelungen, Lücken zu schließen. Außerem stünden zusätzliche Stellen in erster Linie ländlichen Regionen zur Verfügung. Lehrermangel spielt im RP-Bezirk keine Rolle. "Nur im Landkreis Freudenstadt konnten bislang nicht alle offenen Stellen besetzt werden", teilt die Behörde mit. Das RP meldet drei offene Stellen in der Region Freudenstadt, jeweils eine in den Schularten Gemeinschaftsschule, Werkrealschule und Realschule.