Freudenstadt Drama mit parodistischen Zügen

Freudenstadt. Das Stück, ein sogenanntes Sternchenthema an der Oberstufe von Gymnasien und damit Abiturstoff 2019, ging vor rund 70 Besuchern, Schülern und ein paar Erwachsenen als Vormittagsveranstaltung über die Bühne. Eine Doppelstunde Deutschunterricht also mit dem thematischen Hintergrund "Dichtung des Sturm und Drang".

Um es vorwegzunehmen: Die Inszenierung des "Urfausts" unter der Regie von Joerg Bitterich ließ, was Einsatzwillen, Temperament und schauspielerisches Potenzial der Darsteller anbetrifft, kaum Wünsche offen. Gleichwohl ist fraglich, ob Bitterichs Absicht, die komplexe Faust-Problematik so zu entfalten, dass sich junges Publikum damit identifizieren kann, erfüllt ist.

In einem Interview setzte der Leiter des Kinder- und Jugendtheaters an der BLB auf die Frage, was am Faust-Stoff interessant für Jugendliche sei, eindeutig die Wegmarke: "Allgemeingültig ist jedenfalls das Wissenwollen um die Welt und die Suche nach einem eigenen Platz in ihr". Als Goethe zwischen 1772 und 1775 in Frankfurt den "Urfaust" verfasste, war er selbst erst Mitte zwanzig, also weit von einer Lebensbilanz entfernt. Umso erstaunlicher ist es, dass ein so junger Mensch bereits umgetrieben wurde von grundlegenden existenziellen Anliegen wie: "Dass ich erkenne, was die Welt / Im Innersten zusammenhält…"