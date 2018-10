Freudenstadt/Dortmund Prozess um BVB-Anschlag auf Zielgeraden

Carl Heydenreich, einer der Verteidiger des Angeklagten Sergej W., hatte zuletzt jedoch die Einholung eines Gutachtens zur Sprengkraft der drei Bomben beantragt. Kommen die Richter dem nach, wäre der Zeitplan wohl nicht mehr einzuhalten.

Sergej W. hat schon frühzeitig in dem Prozess gestanden, die drei Sprengsätze gebaut und bei der Abfahrt des BVB-Mannschaftsbusses zum Champions-League-Spiel gegen AS Monaco gezündet zu haben. Der in Russland geborene Deutsche betont jedoch, er habe die Bomben bewusst so konstruiert und ausgerichtet, dass keine nennenswerten Schäden entstehen konnten.

Ein Gutachter des Fraunhofer-Instituts hatte zuletzt allerdings erklärt: "Die Konstruktion war nicht beherrschbar." Sergej W. habe nicht gewährleisten können, dass die in den Bomben versteckten Metallstifte auch tatsächlich in die gewünschte Richtung fliegen würden.