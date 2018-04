Freudenstadt/Dortmund Prozess gegen BVB-Bomber: Spieler sagen aus

Vor gut einem Jahr detonierten drei Bomben direkt neben dem voll besetzten Mannschaftsbus von Borussia Dortmund. Fans und Verein waren erschüttert, auch für die Spieler änderte sich von einem Moment auf den anderen alles. Am Mittwoch mussten sich im Dortmunder Prozess um den Anschlag weitere acht Fußballprofis des BVB als Zeugen an die Augenblicke des 11. April 2017 erinnern. Raphael Guerreiro hatte dabei Tränen in den Augen.

Der portugiesische Nationalspieler absolvierte unter dem damaligen Trainer Thomas Tuchel eine hervorragende Saison 2016/17. An jenem Abend freute er sich wie alle seine Mannschaftskameraden auf das Heimspiel im Viertelfinale der Champions League gegen AS Monaco. Das Dortmunder Stadion war wie immer bis auf den letzten Platz gefüllt. Als die Mannschaft gegen 19.15 Uhr am Teamhotel in den Bus stieg, ahnte niemand, was Sekunden später passieren würde.

"Es gab einen lauten Knall", erinnert sich Guerreiro am Mittwoch vor Gericht. "Wir hatten alle Angst und haben uns geduckt." Keiner habe begreifen können, was draußen am Bus vorgefallen sei. Er habe eine Druckwelle gespürt, die Schmerzensschreie von Verteidiger Marc Bartra gehört und schließlich den Bus verlassen.