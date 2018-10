Freudenstadt/Dortmund BVB-Bomber: Prozess neigt sich Ende zu

Neu dazu kommen drei Prozesstage. Derzeit geht das Gericht davon aus, dass die Plädoyers ab dem 22. November gehalten werden. Dann könnte am 27. November das Urteil fallen – versuchter Mord in 28 Fällen oder doch nur Körperverletzung durch Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion?

Fast ein Jahr lang wird sich die Strafkammer dann am Ende dafür Zeit gelassen haben, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Der Prozess hatte am 21. Dezember begonnen. In bislang 27 Verhandlungstagen – ursprünglich angesetzt waren 18 –­ wurden mehrere Gutachter und zahlreiche Zeugen vernommen, darunter die BVB-Profis, die an jenem verhängnisvollen Abend des 11. April 2017 im Bus auf der Fahrt ins Stadion gesessen hatten. Dass der Freudenstädter Elektrotechniker Sergej W., damals 28, den Anschlag mit drei selbstgebauten und mit Stahlnägeln bestückten Rohrbomben verübt hatte, steht außer Zweifel. Die Indizien, die die Sonderkommission "Pott" gegen ihn zusammengetragen hatte, waren erdrückend. Er hatte den Anschlag bereits am Anfang des Prozesses eingeräumt. Allerdings behauptet er, er habe niemanden verletzten wollen. Der Fall und zeitweise auch das Gerichtsverfahren hatten ein gewaltiges Medienecho ausgelöst. Beobachter des Verfahrens haben den Prozess als solchen hingegen als "völlig unspektakulär" erlebt.

Sergej W. ist das, was er offenbar schon immer war: unauffällig, ruhig, weder positiv noch negativ wirkend. Ein Neutrum. Einzige wahrnehmbare Veränderung ist die Tatsache, dass sein Haar seit Beginn der Untersuchungshaft am 21. April vorigen Jahres mittlerweile auf Schulterlänge gewachsen ist.