Freudenstadt/Dortmund BVB-Anschlag: Sergej W. entschuldigt sich

Scharfe Angriffe richten die Verteidiger zudem gegen die Staatsanwaltschaft. Von Beginn an sei nicht fair und objektiv ermittelt worden. Statt neutraler Arbeit der Justizbehörden "gab es eine unsägliche Kombination aus Vorverurteilung, Inkompetenz und Ignoranz", meint Heydenreich.

Auch den Plan des Täters, mit geliehenem Geld auf fallende BVB-Aktienkurse zu setzen und so viel Geld zu verdienen, sei laut Heydenreich differenziert zu sehen. "Die Gewinnerwartung war überschaubar", habe bei etwa 100.000 Euro gelegen, meint der Anwalt nach dem Prozess.

Seit fast einem Jahr läuft das Verfahren in Dortmund. Der Fußballspieler Marc Bartra und ein Polizist werden verletzt, als die drei Sprengköper am 11. April 2017 explodieren – kurz nachdem der BVB-Mannschaftsbus zum Champions-League-Heimspiel gegen AS Monaco in den Dortmunder Signal Iduna Park gestartet ist. Die Sprengkörper sind hinter einer Hecke versteckt – auch das laut Heydenreich ein Zeichen, dass diese nicht töten sollten.

Erst am Dienstag hat Oberstaatsanwalt Carsten Dombert sein Plädoyer gehalten. Es fällt hart und unversöhnlich aus. Geradezu vom Tisch wischt er die Behauptung des Angeklagten aus dem Schwarzwald, er habe die Bomben so gebastelt, dass sie eine geringe Durchschlagskraft haben. Als "Blödsinn" und "hanebüchenen Unsinn" weist Dombert Sergej W.s Behauptungen zurück.

Am Dienstag will das Schwurgericht in Dortmund sein Urteil fällen. Es dürfte spannend werden.