Freudenstadt/Dortmund BVB-Anschlag: 14 Jahre Haft für Sergej W.

Dortmund/Freudenstadt - Nach dem Bombenanschlag auf den Bus von Borussia Dortmund ist Attentäter zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Das Dortmunder Schwurgericht erklärte den 29-jährigen Sergej W. am Dienstag des 28-fachen Mordversuches und der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion für schuldig. Im April 2017 hatte er den Anschlag auf den BVB-Mannschaftsbus verübt, zwei Menschen waren verletzt worden. Einige Tage nach dem Anschlag war er in Rottenburg festgenommen worden. Zuvor hatte W. auch in Freudenstadt gelebt.