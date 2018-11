Freudenstadt/Dornhan Zündende Idee kommt im Halbschlaf

Wie lange haben Sie an der Lösung gebrütet?

Sehr lange. Es gibt ja schon elektrische Interdental-Zahnbürsten. Aber eben als zusätzliches Gerät mit zusätzlichem Stecker am Waschbecken und mit starrem Kopf. So kam ich auf die Idee des Wechselaufsatzes, damit ein Gerät reicht, und die Zielvorgabe: Die Interdentalbürste muss beweglich sein, damit sie reinflutscht. Und wenn schon ein Klick-System, dann kann man auch gleich den normalen Zahnbürsten-Aufsatz beweglich machen.

Wo kam Ihnen die zündende Idee? Unter der Dusche?

Am Sonntagnachmittag, auf dem Sofa und im Halbschlaf.

Wie gelang Ihnen die Vibrations- und Bewegungsübertragung über Eck?

Über zwei unterschiedliche Gelenke. Erst habe ich lange mit einer Kugelschreiber-Feder getüftelt. Dann fiel mir was anderes ein. Ich habe einen Konstrukteur gesucht, der sich das anschaut und am PC mal konstruiert. Er hat gemeint, es könnte funktionieren. Danach entstanden die ersten Prototypen am 3D-Drucker.

Die erste elektrische Zahnbüste soll 1954 auf den Markt gekommen sein. Seither gab es Dutzende neuer Geräte. Ganze Heere von Entwicklern und Ingenieuren arbeiten an Neuheiten. Wieso sind die nicht drauf gekommen?

Ich konnte das auch nicht glauben und habe lange im Internet recherchiert und überlegt: Ist das nur eine Schnapsidee? Aber es hätte mich sehr geärgert, wenn irgendwann mal ein anderer die Idee auf den Markt gebracht hätte. Also habe ich gesagt: Komm, probier’ das einfach mal. Und ich habe mit einem Anwalt für Patentrecht und mit Zahnärzten gesprochen.

Haben Sie Ihre Modelle schon im Selbstversuch getestet?

Zum Teil. Der Interdentalkopf funktioniert hervorragend. Das Reinheitsgefühl ist genial. Den normalen Bürstenkopf habe ich noch nicht ausprobiert. Dazu brauche ich erst einen stabileren Prototypen. Dann geht es natürlich ebenfalls in den Selbstversuch.

Wie waren die Reaktionen des Fachpublikums bislang?

Sehr gut. Über die Innovationsgesellschaft Eifel, ein Erfinderklub, bin ich zur Erfindermesse IENA in Nürnberg gekommen, ich durfte mit an ihren Stand. Vibrello, wie mein Konzept heißt, klingt ein wenig zweideutig. Aber Oral B ist auch nicht besser. Jeder zweite Besucher am Stand hat jedenfalls geschmunzelt. Aber die Zahnärzte und Zahntechniker waren begeistert. Auch das Kundeninteresse war super. Ich hätte packweise Aufsätze verkaufen können.

Am Ende haben Sie eine Goldmedaille bekommen. Sind Sie gleich feiern gegangen?

Klar. Abends bin ich mit Erfinderkollegen essen gegangen, und auch ein bisschen feiern.

Ist es schwierig, ein Patent anzumelden?

Wenn man einen Fachanwalt hat: nein. Aber das ist natürlich eine Frage der Kosten. Für eine Patentanmeldung für eine Idee meiner Größenordnung alleine für Deutschland sind zwischen 3000 und 7000 Euro fällig.

Wie geht es jetzt weiter mit Ihrer Entwicklung?

Ich lasse neue Prototypen in höherer Qualität und verbessertem Design anfertigen. Gleichzeitig versuche ich, über einen großen Aussteller einen Platz auf der IDS in Köln zu bekommen. Sie findet im März wieder statt gilt weltweit als Dental-Leitmesse. Außerdem schreibe ich Hersteller an, ob sie Interesse an meiner Idee haben. Einfach mal schauen, was geht.

Glauben Sie, Ihre Zahnbürste wird eines Tages in den Verkaufsregalen stehen?

Das hoffe ich natürlich. Ich werde das Projekt auf jeden Fall weiterverfolgen.

Und dann werfen Sie ihren Job als Leiter einer Versicherungsagentur hin und ziehen auf die Bahamas?

Das sicher nicht. Aber gerne mal in Urlaub fahren.

Welchen Tipp können Sie potenziellen Erfindern geben?

Drei Tipps. Erstens: Dranbleiben, Rückschläge und Selbstzweifel gehören dazu. Aber oft sind die vermeintlich einfachsten Lösungen die erfolgreichsten. Zweitens: Sich über Fördermöglichkeiten informieren. Eine Idee zu entwickeln, kostet viel Geld. Ich habe eine Förderung bekommen über das Programm "Wissens- und Technologietransfer durch Patente und Normen" des Ministeriums für Wirtschaft und Energie. Das ging sehr schnell und unkompliziert. Und drittens: mit Leuten reden. Das bringt einen weiter.