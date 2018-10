Freudenstadt Doch Vollausbau bei Betra

Kreis Freudenstadt. Mit drei Straßenbauprojekten, die als dringend gelten, befasste sich der technische Ausschuss des Kreistags am Montag. In allen drei Fällen zeichnen sich deutliche Mehrkosten ab. Aber mit dem klaren "Ja" des zuständigen Ausschusses haben sie die erste Hürde genommen. Jetzt muss noch der Kreistag zustimmen, der am 22. Oktober tagt. Die Projekte: K 4760: Die Straße soll von der Kreisgrenze bei Dürrenmettstetten bis Oberiflingen saniert werden. Bislang sind im Haushalt des Kreises dafür 700 000 Euro eingeplant. Mittlerweile ist im Landratsamt die Erkenntnis gereift, dass das nicht ausreicht. Durch dem Schwerlastverkehr des Schotterwerks seien die Bankette ausgewalzt, ein ganz einfacher Ausbau halte wohl nicht lange. Ein Vollausbau wäre mit 2,1 Millionen Euro zu teuer. Jetzt soll ein so genannter "Mischausbau" kommen – ein Kompromiss, der mit einer Million Euro Kosten veranschlagt wird. Und der sieht so aus: Die 1,9 Kilometer lange Trasse bleibt im Wesentlichen erhalten, wird teils aber verbreitert. Die scharfen Kurven sollen etwas begradigt werden. Der Erste Landesbeamte Reinhard Geiser bezeichnete die Lösung so: "Nicht der Mercedes, aber eine deutliche Verbesserung." Das Projekt ist für nächstes Jahr vorgesehen K 4762: Wolfgang Kronenbitters "Lieblingsprojekt", wie er selbst sagte. Hier stellt der Landkreis nun doch die Weichen für eine große Lösung, was durch die Funktion der Straße als Zubringer zur A 81 und entsprechendem Verkehrsaufkommen jedoch gerechtfertigt sei. Das hat aber seinen Preis: Die Kosten für den Ausbau der 3,2 Kilometer langen Strecke steigen von zunächst geplanten 2,56 auf 5,22 Millionen Euro. Dafür gebe es verschiedene Gründe. So wurde die Ausbaustrecke für den ersten Abschnitt um 300 Meter verlängert, um den "unfallträchtigen Knoten" zu entschärfen. Beide Einfahrten nach Betra werden verbessert. Außerdem soll es einen durchgehenden Radweg zum Sportplatz geben. Wie gehabt, verteidigte Kronenbitter, sein großes Ziel endlich vor Augen, das Projekt mit viel Verve. Dabei musste er trotz massiver Mehrkosten im Ausschuss keine große Überzeugungsarbeit leisten. Den Radweg muss ohnehin die Stadt bezahlen. Außerdem rechnet der Kreis mit Landeszuschüssen. Lediglich Ernst Wolf (FDP) grantelte. 30 Prozent Mehrkosten könne man ja noch als "Schicksal" hinnehmen, aber 100 Prozent? "So kann man als Kreisrat nicht planen", fand Wolf. Ob Baustart nächstes Jahr sein wird, hänge laut Geiser von zwei "Formalitäten" ab. Noch immer fehlen für den Ausbau zwei Flächen, die in Privateigentum sind. Außerdem müssen die Zuschüsse erst bewilligt werden.

K 4773: Auch die Kreisstraße zwischen Eisenbach bis zum Abzweig Fünfbronn wird wohl deutlich teurer. Bislang waren 400 000 Euro für eine einfache Sanierung geplant. Nach aktueller Lage steigen sie auf rund 950 000 Euro, von denen jedoch der Kreis Calw die Hälfte tragen müsste. Denn in einem kleinen Zwickel verläuft die Straße auf 250 Metern Länge auf dessen Gemarkung. Das Problem: Die Straße ist eng und mit durchschnittlich 300 Fahrzeugen pro Tag wenig befahren. Allerdings führt sie durch das Wasserschutzgebiet der Busenwiesenquelle – sie versorgt rund 2000 Einwohner Seewalds mit Trinkwasser, eine Alternative gibt es für sie nicht. Um die Quelle als Lebensgrundlage im Falle eines Unfalls zu schützen, sollen an kritischen Stellen Leitplanken installiert werden. Außerdem soll die Straße Ausweichbuchten bekommen. Ein Ausbau ist für 2020 ins Auge gefasst.