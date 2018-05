Freudenstadt Dirigent und Musiker wachsen schnell zusammen

Die Konzerthalle der ehemaligen neuapostolischen Kirche in Kirchentellinsfurt war ausverkauft und für den jungen Dirigenten und seine Musiker gab es Standing Ovations. Unter dem Titel "Horizonte" hatte Elias Kowalski das Largo "Aus der neuen Welt" von Antonin Dworák für die Blaskapelle selbst arrangiert, ebenso "Star Wars" von John Williams. Das Programm des Konzertabends war eine bunte Mischung aus klassischen Stücken, Film- und Unterhaltungsmusik sowie traditioneller Blasmusik.

Rainer Neher war so begeistert von seinem einstigen Schüler, dass er spontan das Mikrofon ergriff, sich den erstaunten Zuhörern vorstellte und von seinem Ausnahmeschüler erzählte. Schon mit fünf Jahren begann die musikalische Ausbildung von Elias Kowalski. Erst mit Blockflöte, dann ab 2004 auf dem Horn bei Rainer Neher. Bereits nach ein paar Monaten musizierte Elias in der Jugendkapelle. Mit elf Jahren durfte er erstmals beim Jahreskonzert der Stadtkapelle mitspielen. Seit dieser Zeit ist Elias Kowalski aktives Mitglied des Orchesters. Seit 2015 spielt Kowalski zusätzlich im Landesblasorchester. Er bestand 2016 seine Dirigentenausbildung als Bester und ist Vizedirigent bei der Stadtkapelle in Freudenstadt.

Musik für Kurzfilm