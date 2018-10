Freudenstadt Digitalisierung wird in den Fokus gerückt

Freudenstadt. Zu der Veranstaltung laden der Arbeitskreis Psychiatrie und seine Kooperationspartner in den Freudenstädter Ringhof ein. Die Schirmherrschaft übernimmt Landrat Klaus Michael Rückert. Mit dem Motto "Faszination Digitalisierung – wer beherrscht wen?" haben die Organisatoren erneut ein gesellschaftlich relevantes Thema ausgewählt. Eröffnet wird die Veranstaltung um 19 Uhr mit Grußworten von Dekan Werner Trick und Erstem Landesbeamten Reinhard Geiser. Mit Impulsreferaten führen Matthias Samlow, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, und Physiotherapeut Andreas Sperber in das Thema ein. In der anschließenden Podiumsdiskussion werden die digitalen Medien, ihre Chancen und Risiken sowie ihre Auswirkungen auf alle Lebensbereiche beleuchtet. Auf dem Podium diskutieren neben den Referenten der Leiter des Kreismedienzentrums, Michael Funk, Suchtberaterin Susanne Henning von der Diakonischen Bezirksstelle, Pfarrer Daniel Hoffmann und Kriminalhauptkommissar und Präventionsspezialist Uwe Schmid. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung durch die Männer-Combo "Feldsonne & Friends", dem musikalischen Botschafter des Lebenszentrums Feldsonne in Loßburg. Auch in diesem Jahr lädt ein Büchertisch zum Verweilen ein. Der Eintritt ist frei.