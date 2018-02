Freudenstadt Dietersweiler: Rauch in Haus ruft Feuerwehr auf Plan

Die Feuerwehren aus Freudenstadt und Dietersweiler wurden kurz nach 13 Uhr zum Einsatz in die Briegelstraße gerufen. Ein altes Bauernhaus in der Ortsmitte stand voll Qualm. Laut Stadtbrandmeister Florian Möhrle hatte die Familie das Gebäude bereits verlassen, als die Einsatzkräfte eintrafen. Der komplette Wohntrakt sei voll Rauch gewesen.

Ein Trupp Feuerwehrmänner mit Atemschutzgeräten suchten die Ursache und wurden rasch fündig: Der Qualm stammte aus der Heizung des Hauses, die mit Holzbriketts befeuert wird. "Der Rauch zog nicht durch den Schornstein ab und füllte schließlich das ganze Haus", so Möhrle. Die Helfer holten die qualmenden Briketts aus dem Brenner und schafften sie in Blechwannen ins Freie. Danach bliesen sie den Qualm mit Druckluft aus dem Gebäude.

Nach ersten Einschätzungen der Feuerwehr dürfte sich der Schaden am Haus sehr in Grenzen halten. "Das ist glimpflich ausgegangen", so Möhrle. Das Haus ist bewohnbar. Der Rettungswagen des Roten Kreuzes Freudenstadt konnte rasch wieder abgezogen werden. Im Einsatz waren laut Möhrle ein kompletter Löschzug mit Drehleiter sowie Einsatzleit- und Kommandowagen. 25 Kräfte der Feuerwehren aus Freudenstadt und Dietersweiler waren vor Ort, 15 weitere hielten sich im Feuerwehrhaus Freudenstadt in Bereitschaft. Sie wurden nicht gebraucht.