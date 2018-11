Freudenstadt Die VGF steht jetzt unter Zugzwang

Ebenso besteht Alpirsbach aus drei Tarifzonen, während es bei der ungleich größeren Kreisstadt Freudenstadt ebenfalls drei Zonen sind. Allerdings bildet der Kniebis zusammen mit der Alexanderschanze und Zuflucht eine eigene Zone. Ohne diese Tarif-Exklave ist Freudenstadt also in nur zwei Zonen unterteilt.

Geht es nach Verkehrsminister Hermann, werden nicht nur im VVS die Zonen reduziert. Um die anderen Verbünde dafür zu motivieren, hat das Land in diesem Jahr sogar ein entsprechendes Förderprogramm geschaffen. Hermann fordert: "Die ÖPNV-Tickets müssen einfacher und preiswerter werden."

Der VGF will sich allerdings nicht ködern lassen. "Das hat etwas mit Tarifgerechtigkeit zu tun", sagt VGF-Geschäftsführer Franz Schweizer. Sein Argument: Besteht ein Landkreis aus nur noch einer Zone, kostet eine Fahrt ins nächste Dorf genauso viel wie von einem zum anderen Ende des Kreises. Schweizer sagt, dass bei der VGF vor allem das Kurzstreckenticket teurer wird, sollte die Zahl der Tarife reduziert werden. Und: "Wir könnten das auch bei uns wie der VVS machen. Aber das kostet fremdes Geld – das des Steuerzahlers", warnt Schweizer.

Nicht EU-konform?

Historische Gründe hat laut dem VGF-Geschäftsführer die unglücklich wirkende Einteilung von Horb in vier Zonen. Verantwortlich dafür ist die Bahn-Tochter Südwestbus, die eine der acht Verkehrsunternehmen der VGF ist. Als sich 2001 die Unternehmen im Kreis Freudenstadt zusammenschlossen und die VGF gründeten, orientierte man sich beim Tarifmodell für den Ostkreis am Südwestbus-System. "Wir haben die Kilometrierung von Südwestbus übernommen", erklärt Schweizer.

Historische Gründe hat auch, wie sich der bereits seit 1977 bestehende VVS und die VGF finanzieren. Bei beiden müssten die Fahrscheine teurer sein, um die Kosten zu decken. Daher fließen an beide Verbände Zuschüsse vom Land und den jeweiligen Landkreisen. Während aber der VGF die Differenz zwischen Fahrpreis und Kosten pro tatsächlich verkauftem Ticket erstattet wird, fließt beim VVS ein Pauschalbetrag. "Das ist eigentlich gar nicht EU-konform", meint Schweizer zur VVS-Praxis und sagt über die eigene Abrechnung: "Das war eine politische Entscheidung."

Getroffen wurde die vom sogenannten VGF-Beirat, dem sowohl die acht Verkehrsunternehmer des Verbunds als auch Mitglieder des Kreistags angehören. Den Vorsitz hat Landrat Klaus Michael Rückert (CDU) inne. Seine Sprecherin Sabine Eisele betont, dass sich "die Zoneneinteilung in der Praxis bewährt" habe. "Jede Regelung, egal wie groß die Zonen geschnitten sind, führt an den Randbereichen zu vermeintlichen Ungerechtigkeiten. Der Zuschnitt der Tarifzonen in Horb und in Freudenstadt wurde so gewählt, dass vom Kernort in die jeweiligen Ortsteile maximal zwei Zonen zu durchfahren und zu bezahlen sind. Die dabei zurückgelegten Wege sind in Horb und Freudenstadt vergleichbar lang", teilt Eisele auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Zudem merkt die Sprecherin des Landratsamtes an, dass 2001 die Zonen mit der Maßgabe eingeteilt wurden, "dass für keine Verbindung ein höherer Tarif als vorher anfallen darf, im Gegenteil wurden die Tarife im Durchschnitt um etwa 15 Prozent gesenkt".

VGF ist doppelt so teuer

Zugute halten muss man dem Kreis Freudenstadt, dass er weiterhin die Hand über die Fahrpreise hält. Bei der Fahrplankonferenz der VGF im Oktober sagte Schweizer, dass man die Preise zum 9. Dezember aufgrund steigender Lohn- und Benzinkosten eigentlich um 2,5 Prozent anheben müsste. Stattdessen setzte der VGF-Beirat eine Erhöhung von nur 1,3 Prozent durch. Den Fehlbetrag übernimmt der Landkreis (wir berichteten).

Und dennoch: Die Zonenreduzierung des VVS bringt die VGF unter Zugzwang. Schweizer sagt, wichtig sei nicht die Zahl der Zonen, sondern was der Fahrgast am Ende bezahlt. "Das Tarifniveau ist in etwa gleich", vergleicht Schweizer die Preise im Kreis Freudenstadt und beim VVS. Ab dem 1. April 2019 gilt das aber nicht mehr. Momentan kostet das Durchfahren einer Zone beim VGF 2,70 Euro. Beim VVS kostet eine der neuen Riesenzonen, die einen gesamten Landkreis umfasst, künftig nur 2,50 Euro. Konkret heißt das: Die Fahrt von Nordstetten nach Freudenstadt (fünf Zonen) kostet 5,40 Euro, während es beim VVS ab April 2019 die Zugfahrt von Bondorf bis an die Stuttgarter Stadtgrenze für 2,50 Euro gibt – für ­weniger als die Hälfte.