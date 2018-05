Freudenstadt Die verzauberte Fee rettet Kasperl

Ausbruch gelingt

Zum Inhalt: Der Räuber Hotzenplotz hat Großmutters Kaffeemühle geraubt. Grund genug für Kasperl und Seppel, dem Mann mit den sieben Messern das Handwerk zu legen. Das ist aber gar nicht so einfach: Sie finden zwar die Räuberhöhle, werden aber gefangen genommen. Während Seppel bei Hotzenplotz die Unordnung in der Räuberhöhle aufräumen muss, wird Kasperl an den Zauberer Petrosilius Zwackelmann verkauft und in dessen Schloss zum Kartoffelschälen verdonnert. Glücklicherweise trifft er dabei auf eine Unke, die eigentlich die verzauberte Fee Amaryllis ist. Durch sie gelingt Kasperl der Ausbruch – und Zwackelmann ist restlos erbost.

Er rächt sich an Räuber Hotzenplotz, der ihm den rebellischen Diener verkaufte, indem er ihn in einen Gimpel, also einen Vogel, verwandelt und nun Seppel in die Küche verbannt. Derweil findet Kasperl das Feenkraut, mit dem die Unke wieder zurückverwandelt wird. Gemeinsam mit Amaryllis überwältigen die zwei Freunde den bösen Räuber und liefern ihn stolz dem Wachtmeister Dimpelmoser aus. Karten gibt es im Vorverkauf an der Theaterkasse im Kurhaus, Telefon 07441/ 8 6 47 32, bei der Tourist Information am Marktplatz, Telefon 07441/8 6 47 30, und im Besucherzentrum Schwarzwaldhochstraße Kniebis, Telefon 07442/75 70.