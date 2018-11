Freudenstadt Die Trekking-Camps sind für Preis nominiert

Darauf weist der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord hin. Die Trekking-Touren im Schwarzwald seien aus 40 Bewerbungen in der Jury-Vorauswahl zu den besten fünf Konzepten gezählt worden. Am Mittwoch, 28. November, startet die Online-Abstimmung im Internet. Die Abstimmung dauert bis zum 12. Januar. Vergeben werden ein Jurypreis und ein Publikumspreis. Die Gewinner werden am 17. Januar auf der CMT bekannt gegeben. Den Teilnehmern an der Abstimmung winken ebenfalls Preise. Die Hauptgewinne sind ein Fahrrad im Wert von 2500 Euro und ein Wochenende bei der Gewinnerdestination.

Die zweite Saison von "Trekking Schwarzwald" sei "noch erfolgreicher" gewesen als die erste, so die Naturpark-Leitung. Von Mai bis Oktober konnten Wanderer an sechs Plätzen im Wald zwischen Baden-Baden und Freudenstadt legal ihre Zelte aufschlagen. Von den 184 buchbaren Nächten seien an 135 Nächten alle sechs Camps belegt gewesen. Besonders an den Wochenenden und im August seien die Plätze stark frequentiert. Insgesamt hätten Trekker in den sechs Monaten 1820 Mal gezeltet. "Der Erfolg zeigt, dass wir und der Nationalpark mit diesem Angebot goldrichtig liegen", so Karl-Heinz Dunker, Geschäftsführer des Naturparks. Derzeit werde geprüft, ob weitere Camps möglich seien. Lagerplätze verfügen über eine minimale Infrastruktur: drei Stellplätze für Zelte, eine Feuerstelle und ein Kompost-Toilettenhäuschen. Ausrüstung, Verpflegung und Wasser müssen die Trekker selbst mitbringen und ihren Müll wieder mitnehmen. Die nächste Trekking-Saison startet am 1. Mai.

Weitere Informationen: reportage2.stuttgarter-zeitung.de/outdoor-award/