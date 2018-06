Freudenstadt Die Perspektiven fehlen

Weil der gebürtigen Freudenstädterin ihre Stadt am Herzen liegt, obwohl sie ihre Geschäfte aufgibt, hat sie in einem Schreiben an Citymanagerin Jana Bonig zum Ausdruck gebracht, dass sich die Stadt künftig an das Gutachten der Industrie- und Handelskammer (IHK) halten sollte, das bereits vom Bau des Einkaufszentrums abgeraten hatte, da der Handel in der Innenstadt dadurch leide.

Als weiteres Problem sieht Alexandra Decker die ewigen Bauarbeiten in der Innenstadt, die sich noch bis ins nächste Jahr hinziehen. Parkplätze und Zufahrtswege seien schwieriger für die Kunden zu erreichen, aber die Ordnungshüter seien kein bisschen kulant. Das Ordnungsamt müsse deshalb bei kurzzeitigem Halten oder bei der Parkzeitüberschreitung nachsichtiger sein. Es sei klar, das Kunden lieber in die Peripherie fahren, wo sie schnell einen kostenlosen Parkplatz finden, so Alexandra Decker in ihrem Schreiben an die Citymanagerin.

Der Einzelhandel habe in früheren Zeiten zum großen Teil von den Gästen gelebt, die in Freudenstadt einkauften. Die Fünf-Sterne-Hotels im Umland hätten heute ihre eigenen Geschäfte oder würden ihre Urlauber nach Baden-Baden zum Shopping fahren. Immer wieder höre sie auch von Mitarbeitern der Hotels, dass Freudenstadt für die Gäste nicht mehr attraktiv sei. Doch Freudenstadt habe sehr wohl noch wertige und schöne Geschäfte, die genau diese Gäste brauchten. Sie rät dringend, Sortimente, die in der Stadt fehlen, zurückzuholen.

Alexandra Decker, ihre Mutter und weitere drei Beschäftigte haben zurzeit eine Menge zu tun, denn Mode Ullmann lockt zum Ausverkauf mit satten Rabatten. Was ihre Zukunft angeht, ist sie sicher, dass sie wieder eine Arbeitsstelle suchen wird. Und was die Zukunft des Einzelhandels angeht? "Ich habe Angst, dass ich nicht die letzte bin, die ihr Geschäft schließt".