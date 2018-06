Freudenstadt Die Nationalparkregion stellt sich organisatorisch neu auf

Dies teilt der Verein Nationalparkregion mit. Die Erweiterung um neue Gemeinden sei notwendig für eine "am Markt ausgerichtete, erfolgreiche Umsetzung der unterschiedlichen Konzepte" für Tourismus, Masterplan Schwarzwaldhochstraße, Verkehr und Partnerinitiativen. Voraussetzung für den gemeinsamen Weg sei es, die bestehenden touristischen Einheiten und Kooperationen, so genannte "Cluster", in die 2015 gegründete Nationalparkregion einzugliedern. Neben rechtlichen Tourismusorganisationen wie die Renchtal Tourismus GmbH gebe es auch projektbezogene Kooperationen, die schon länger finanzielle Mittel bündeln, um gemeinsam mehr Erfolg zu haben. Diese "Cluster" sollen sich künftig mit einem prozentualen Anteil an der Finanzierung gemeinsamer Projekte beteiligen, wie sie unter anderem im Tourismuskonzept erarbeitet wurden.

"Diese Cluster-Finanzierung hat den Vorteil, dass nicht mehr jede Gemeinde einzeln zusätzliche Mittel aufwenden muss, sondern die bestehenden Kooperationen den finanziellen Beitrag gemeinsam für die touristischen Entwicklungen in der Region tragen", so Patrick Schreib von der Nationalparkregion. Als organisatorische Form wäre künftig eine GmbH denkbar, in der die beteiligten Gemeinden die Gesellschafter wären.

Die Erweiterung der Nationalparkregion biete allen Beteiligten eine Reihe von Vorteilen. Sie vermeide Doppelstrukturen und spare damit Geld, bündele die Kräfte und beseitige einen "Flickenteppich" im Marketing mit einzelnen Zielen im Schwarzwald. Die Region, die vielfach ohnehin schon zusammenarbeite, könne somit auch von Gästen als Einheit wahrgenommen werden.