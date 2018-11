Freudenstadt Die Kehrwoche und die Vereinsämter

Ofenschlupfer als Lösung

Damit auch jeder mitbekommt, dass die Kehrwoche ordnungsgemäß erledigt wird, empfahl sie für die Reinigung von Treppenhäusern ein spezielles Vorgehen: Da sei so zu kehren, dass es bei jeder Treppenstufe und jeder Wohnungstür laut "klack" macht und so jeder die Kehrarbeit akustisch mitverfolgen könne. Was gute nachbarschaftliche Beziehungen anbelangt, sei für sie die jährliche Einladung zum gemeinsamen Ofenschlupfer-Essen, gekrönt durch eine Flasche mit Weinresten der vergangenen Feste, die Lösung.

Einen völlig anderen Aspekt eines erfüllten schwäbischen Lebens präsentierte Gscheidle in seiner Parodie über den Gesangverein, schließlich ist er überzeugt: "Ein Schwabe geht in den Verein, damit er ein Ämtle hat." Mit einer gemeinsamen Atemübung und einem schwäbischen Volkslied demonstrierte Gscheidle den Ablauf einer Singstunde. In seiner nächsten Rolle war er alleinerziehender Vater, der mit dem kleinen Rüdiger im Kinderwagen zum ersten Mal einen Spaziergang unternimmt. Dabei konnten sich die Besucher an seinen Lebensweisheiten über Schwangerschaft, Entbindung und Kindererziehung erfreuen. Die Zuschauer entließen den Kabarettisten am Ende nicht ohne Zugabe.