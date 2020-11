Freudenstadt Die Idee der Stadt geht auf

Wichtig sei hierbei, dass gerade jetzt der lokale Handel unterstützt wird und durch bestmögliche Rahmenbedingungen die Kunden trotz allen Einschränkungen in die Innenstädte gehen, um die Vielfalt des Handels auch über die Corona-Krise hinaus zu sichern, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Der vierte "Pop-Up-Store" in Freudenstadt hat geöffnet. Noch bis Ende November bieten vier Frauen und ein Mann ihre Unikate in der Straßburger Straße 6 an. Die fünf Kunsthandwerker aus der Raumschaft haben sich zusammengeschlossen, um mit dem provisorischen Ladengeschäft in Freudenstadt auf sich und ihre Werke aufmerksam zu machen: Gerda Müller-Häcker aus Seewald, Christina Schneider aus Baiersbronn, Jochen Welsche aus Pfalzgrafenweiler, Evi Kum aus Altensteig und Chantal Lorenz aus Dornstetten. Geboten werden Seidenmalerei, Kleidungsstücke, vegane Taschen und Holzschmuck. Am Freitag, 20. November, eröffnet "NuZz" an der Ecke Marktplatz/Stuttgarter Straße einen "Pop-up-Store" mit Knuspergebäck aus Nüssen und Kernen mit Gewürze aus der Nusswerkstatt in Freudenstadt.