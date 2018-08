Freudenstadt Die Bäche murmeln allenfalls

Kreis Freudenstadt. Freudenstadt, Donnerstag, 11.10 Uhr: Es nieselt wieder, bei 14 Grad, ein erster Vorgeschmack auf den Herbst nach vier Hitzemonaten am Stück. Immerhin. Caroline Schlumberger wünschte sich allerdings das, was Meteorologen einen "Landregen" nennen; dass es mal wieder ein paar Tage am Stück richtig gießt. Schlumberger beobachtet das Wetter aus beruflichen Gründen: Sie arbeitet im Landratsamt im Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft und ist dort unter anderem für die Gewässer zuständig. "Im Moment herrscht immer noch Niedrigwasser", sagt sie. Wenigstens sei es mittlerweile kühler. So verdunste weniger aus den Bächen und Seen.

Das Jahr 2018 ist sehr trocken bislang, und das nicht erst seit dem Sommer. Das wirkt sich auch auf die Gewässer aus. Permanent werden im Landratsamt die Pegelstände verfolgt. Zwischenfazit: "Die Lage ist noch nicht so wie in den Jahren 2003 oder 2011. Aber eine Entspannung ist im Augenblick auch nicht in Sicht", so Schlumberger.

Dennoch hat die Trockenheit Auswirkungen auf jene, die auf Wasser angewiesen sind. Die Kraftwerke stehen, an der Murg, an der Waldach, am Dießener Bach, an der Wolf und an der kleinen Kinzig. Was an Wasser da ist, wird für den Fischauf- und abstieg benötigt. Außerdem dürfen keine größeren Mengen an Wasser entnommen werden, etwa durch Viehtränken, Gärtnereien oder Fischzüchter. Wenn es weiter heiß und trocken bleibe, sei nicht ausgeschlossen, dass Bachbetten bald trocken liegen.