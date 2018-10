Freudenstadt Die Armut hat viele Gesichter

Untersuchungen – beispielsweise des Sozialverbands Caritas – gehen davon aus, dass das Armutsrisiko in Baden-Württemberg bei rund 15 Prozent liegt – mit steigender Tendenz. Jedes fünfte Kind in Baden-Würrtemberg, insgesamt an die 385 000, zählten zum betroffenen Kreis. Diözesan-Caritas-Direktor Oliver Merkelbach hielt mit seiner Einschätzung nicht hinterm Berg: Er hält dieses Faktum für einen "gesellschaftlichen Skandal und ein sozialpolitisches Armutszeugnis".

Achim Wicker listete mögliche Ursachen der Armut auf: Dazu zählten vor allem die Erwerbslosigkeit, aber auch die soziale Herkunft. Rund 48 Prozent der Alleinerziehenden im Südwesten seien arm oder armutsgefährdet. Deutlich steige das Armutsrisiko mit der Zahl der Kinder, vor allem für Alleinerziehende.

Die nüchterne Statistik durch sichtbare Schicksale zu unterfüttern, ist das Hauptanliegen der Ausstellung. So zeigen die Fotos unter anderem eine junge Familie mit einem einjährigen Kind. Die Eltern, beide 21 Jahre, sind erwerbslos und auf Unterstützung angewiesen.

Eine 31-jährige erwerbslose Verkäuferin mit zwei Kindern klagt: "Die Wünsche der Kinder sind kaum bis gar nicht zu erfüllen." Eine 33-jährige arbeitslose Mutter mit schwerbehindertem Kind sagt, dass ein gesellschaftliches Leben nicht möglich sei, weil sie in ihrer Situation ein Auto brauche, das jedoch nicht zur Verfügung stehe. "Ich habe zwei Jobs und muss trotzdem vom Amt aufstocken", beklagt eine 47-jährige Restaurantfachfrau.

Bitter sind die Lebensumstände auch für eine 56-jährige erwerbslose Fachverkäuferin und Bürokauffrau mit fünf Kindern: "Mein 17-jähriger Sohn muss mich ernähren, da wir eine Bedarfsgemeinschaft sind und er eine Ausbildung beginnt."

Einen Ausreißer in dieser Phalanx der Armutszeugnisse stellt die eher existenzialistische Lebensphilosophie eines 26-Jährigen dar, der eine Kochlehre abgebrochen hat: "Ich habe meine Zeit dem Geld vorgezogen, damit ich meine Zeit so nutzen kann, dass sie mir sinnvoll erscheint."

Achim Wicker möchte in der Präsentation nicht nur prekäre Umstände manifestiert wissen, vielmehr zeigten einzelne Porträts auch, dass es möglich ist, der Armutsfalle zu entkommen und einen neuen Anfang zu realisieren. ■Die Ausstellung "Gesichter der Armut" ist im Kreishaus an der Landhausstraße bis 19. Oktober zu sehen. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr.