Freudenstadt Die Abgeordneten liegen ja nicht an der Spree

Unsere Sitzungswochen sind durchorganisiert wie der Stundenplan von Schülern: Immer montags ist Landesgruppe, aber auch viele Koordinierungsrunden und neuerdings die Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz. Immer dienstags tagen die Gremien der Fraktion und mittwochs die Ausschüsse. Die Sitzung des Bundestags beginnt am Mittwochnachmittag, geht am Donnerstag von früh bis sehr spät in die Nacht und endet am Freitag gegen 16 Uhr. Viele Fachgespräche und Anhörungen sowie die vielen zusätzlichen Gespräche mit Verbänden, Organisationen und Journalisten müssen wir irgendwo dazwischen unterkriegen, von der Büroarbeit mal gar nicht zu reden.

Während der 22 Sitzungswochen des Bundestags komme ich da schnell mal auf eine 70-Stunden-Woche. Und daran schließt sich nur selten ein freies Wochenende an, denn da warten zahlreiche Termine in den Kommunen und bei den Vereinen auf mich.

Das kann von außen durchaus so wirken, und Roger Willemsen hat eben nur die Plenardebatten beobachtet und nicht die Arbeit des Bundestags. Die Gesetze werden zunächst im Kabinett und in den Ministerien, in Anhörungen oder ausgedehnten Grün- und Weißbuchprozessen entworfen. Im Bundestag werden die Entwürfe dann in erster Lesung im Plenum eingebracht, bevor sie in den betroffenen Fachausschüssen und -arbeitsgruppen und auch in sogenannten Berichterstatter-Gesprächen im Detail beraten und oft noch verändert werden. "Kein Gesetz verlässt den Bundestag so, wie es ihn betreten hat", hat Peter Struck einmal so gesagt. Die abschließende Plenardebatte dient nochmals dem Austausch von Argumenten, so dass auch die Öffentlichkeit die unterschiedlichen Auffassungen nachvollziehen kann. Ich finde das besonders wichtig, weil wir unsere Entscheidungen erklären sollen. Von Show kann keine Rede sein.

Die großen Linien ihrer Politik handelt eine Regierung in den Koalitionsverhandlungen aus. Der Koalitionsvertrag ist gleichsam ein Arbeitsprogramm. Dennoch entwickeln sich im Lauf der Legislatur neue Sachlagen oder Themen. Die Rückkopplung solcher Entscheidungen mit den Gremien und der Öffentlichkeit ist die Aufgabe der Spitzen von Parteien und Regierung.

Natürlich gibt es die, und die finden auch im Bundestag statt, aber eben nicht nur dort! Die politische Willensbildung ist nach unserer Verfassung auch eine Aufgabe der Parteien, und deshalb ist Streit in der Sache dort auch ganz normal. Die offene Debatte um die Sterbehilfe in der vergangenen Legislatur haben wir als Sternstunde des Parlaments empfunden.

Es liegt ja auf der Hand, dass ich das nicht kann. Genau deshalb ist es ja so wichtig, dass ich Kollegen in meiner Fraktion habe, von denen ich weiß, dass sie in ihren Fachthemen kompetent sind und dass ihren Beschlussempfehlungen vor allem eine sozialdemokratische Handschrift zugrunde liegt. Es ist auch im Gemeinderat oder Kreistag Fakt: Nur diejenigen Fraktionen sind inhaltlich erfolgreich, die sich die Arbeit thematisch aufteilen. Alle wichtigen Entscheidungen werden zudem in der Fraktionssitzung vorgestellt. Zu besonders relevanten Themen gibt es fraktionsoffene Abende und Fachgespräche, und in allen Fragen kann ich meine Kollegen jederzeit ansprechen und mir Entscheidungen erläutern lassen. Ohne diese Unterstützung könnte ich meine Arbeit im Wahlkreis nicht leisten, denn dort will man mit mir nicht nur über Digitalpolitik reden

Die Abgeordneten sind ihrem Abstimmungsverhalten nur ihrem Gewissen unterworfen. Das heißt nicht, dass sie der Empfehlung des Fachkollegen, der Disziplin ihrer Fraktion oder Koalition nicht folgen dürfen. Wir haben in unserer Geschäftsordnung vereinbart, von der Fraktionsempfehlung abweichendes Stimmverhalten vorab anzumelden. Meistens stimme ich mit den Entscheidungen meiner Fraktion durchaus überein. Ausnahmen bestätigen die Regel: So habe ich gegen die Vorratsdatenspeicherung gestimmt und ebenso gegen den "Staatstrojaner".

Das wäre ein Wunder, wenn sich keine politische Entscheidung jemals im Nachhinein als Fehler herausstellen würde. Oft stellt sich das aber erst im Lauf der Jahre heraus. Dass die Politik sich aus der Frage der Mindestlohnhöhe ganz heraushalten soll, halte ich mittlerweile für einen Fehler. Der Mindestlohn müsste politisch so festgelegt werden, dass man von seiner Arbeit in Vollzeit auch Leben kann. Das ist derzeit nicht der Fall.

Gerade die AfD versucht uns in der Frage der Präsenz ja immer wieder vorzuführen, zuletzt am Freitagnachmittag, als sie bei eigener Präsenz von gerade mal elf Abgeordneten die Feststellung der Beschlussfähigkeit durch den sogenannten Hammelsprung angestrengt hat. Das passt dann halt nicht so gut zusammen.

Ach, das ist ein hartnäckiges Urteil, gegen das nur schwer anzukommen ist. Sicher leben wir in Berlin in einer ganz eigenen Welt und sind auch sehr in unseren Fachthemen vertieft. Wenn so ein Mandat einmal Jahrzehnte andauert, kann sich da schon eine gewisse Entrücktheit ergeben. Auf der anderen Seite bleiben uns abseits der 22 Sitzungswochen 30 Wochen, die wir ebenso wie die Wochenenden überwiegend im Wahlkreis verbringen, und da treffen wir bei Veranstaltungen und in Bürgergesprächen ebenso wie in unserem privaten Leben auf Menschen, die uns im besten Fall wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Und der eine oder die andere hat ja auch schon ein Leben hinter sich, bevor er oder sie ins Parlament gewählt wird.

n Die Fragen stellte Volker Rath

Die Volksvertreter sind laut dem Deutschen Bundestag dazu verpflichtet, in den Sitzungswochen anwesend zu sein. Die Präsenz an Sitzungstagen müssen sie nachweisen, indem sie sich in die Anwesenheitsliste eintragen und an namentlichen Abstimmungen teilnehmen. Wer das versäumt, muss Strafen zahlen, heißt es auf der offiziellen Internetseite "Das Parlament". Bei unentschuldigtem Fehlen in der Plenarsitzung sind 200 Euro fällig. Das Geld wird dann von der Aufwandsentschädigung abgezogen. Abgeordnete von "Die Linke" und der AfD fehlen bei namentlichen Abstimmungen im Bundestag deutlich häufiger als ihre Kollegen aus anderen Fraktionen. Dies zeigt eine aktuelle Auswertung des ARD-Magazins "Kontraste". Das Politikmagazin hatte sämtliche 40 namentliche Abstimmungen in dieser laufenden Legislaturperiode ausgewertet. Abgeordnete der Linkspartei fehlen demnach mit durchschnittlich 13,84 Prozent am häufigsten.

Stark abgenommen hat laut "Kontraste" außerdem die Präsenz der AfD. Mit 9,24 Prozent habe sie die zweithöchste Fehlquote. Die Werte der weiteren vier Fraktionen: CDU/CSU 6,1 Prozent, FDP 6,4 Prozent, Grüne 6,6 Prozent, SPD 7,4 Prozent. Sie entsprächen damit einem "normalen Maß an Abwesenheit", etwa wegen von Krankheit. Bei namentlichen Abstimmungen geht es meist um bedeutende Entscheidungen wie den Haushalt oder Bundeswehreinsätze. So kann der Wähler nachvollziehen, wie einzelne Abgeordnete votiert haben. Eine besondere Form der Abstimmiung im Bundestag ist der sogenannte Hammelsprung. Er wird bei unklaren Stimmverhältnissen eingesetzt. Dazu müssen alle Abgeordneten den Plenarsaal verlassen und ihn durch eine der drei Türen wieder betreten, die mit Ja, Nein oder Enthaltung gekennzeichnet sind. Wer als Abgeordneter zu spät kommt, wird nicht mitgezählt. Wenn ein Hammelsprung beantragt wird, setzt hektische Betriebsamkeit ein. Die Fraktionen haben Zeit, ihre Mitglieder aus der Pause zu holen. Das Verfahren ist in der Geschäftsordnung des Bundestags geregelt. Wird die Beschlussfähigkeit angezweifelt, kann damit überprüft werden, ob sich mehr als die Hälfte der Mitglieder im Saal befinden. Falls nicht, muss der Präsident die Sitzung aufheben. Im Reichstag gibt es die Hammelsprung-Türen seit 1894.

Saskia Esken (57) gehört dem Bundestag seit 2013 an. Die SPD-Politikerin vertritt den Bundestagswahlkreis Calw/Freudenstadt. Von Beruf ist sie Informatikerin und arbeitete vor mehrere Jahre in der Softwareentwicklung. Sie hat drei Kinder. 1990 trat sie in die SPD ein, seit 2007 ist sie in verschiedenen Funktionen auch in der Kommunalpolitik tätig, derzeit als Kreisrätin. In der aktuell 19. Wahlperiode gehört sie dem Innenausschuss und dem Ausschuss Digitale Agenda an. Sie ist stellvertretende digitalpolitische Sprecherin ihrer Fraktion unter anderem für die Themen Daten- und Privatsphärenschutz, IT-Sicherheit, Digitale Bildung und eGovernment. Sie gehört außerdem der Enquete-Kommission "Künstliche Intelligenz" an.

Frau Esken, wann haben Sie zuletzt eine namentliche Abstimmung im Bundestag verschwitzt?

Bei Live-Übertragungen von Bundestagsdebatten wirkt das Parlament oft seltsam leer, Abgeordnete kommen und gehen, andere quasseln miteinander oder lesen Zeitung. Sind das Momentaufnahmen oder ist das die Regel?

Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aus?

Auf wie viele Wochenstunden kommen Sie?

Der mittlerweile verstorbene Journalist Roger Willemsen schrieb in seinem Buch "Das hohe Haus", dass der Reichstag eher ein Symbol sei, eine Demokratie-Show sozusagen. Die wahren Diskussionen würden dort gar nicht geführt, Gesetze von großer Tragweite wie am Fließband abgehandelt. Ist das so?

Wo fallen die großen Entscheidungen in der Politik?

Gibt es die großen, leidenschaftlichen Richtungsdebatten noch? Vieles wird ja mittlerweile als "alternativlos" verkauft.

Wenn man an einem Tag über zig Gesetze mit tausenden Seiten Text und Erklärungen entscheidet – wissen Sie immer so genau, worüber Sie abstimmen?

Wie stimmen Sie ab: Nur nach Ihrem Gewissen oder nach Fraktionslinie?

Schon mal eine Entscheidung nachträglich bereut?

Dass ausgerechnet die Linke und die AfD die höchsten Schwänzer-Quoten haben, klopfen Sie sich da vor Freude auf den Schenkel?

Was sagen Sie Leuten, die Politiker als entrückte Kaste bezeichnen, die in einem eigenen Universum leben?