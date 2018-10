Freudenstadt (lsk). Nach gefühlten sieben Monaten Sommer schaltete das Wetter am Wochenende auf den Wintermodus um. Am Sonntag fielen in Freudenstadt mehrere Zentimeter Neuschnee. Auf einigen Straßen bildete sich eine geschlossene Schneedecke. Richtig winterlich war es im höchst gelegenen Stadtteil Kniebis. Teilweise waren auch die Winterdienste im Einsatz und die Polizei registrierte einige winterbedingte Unfälle. Von großer Dauer wird der Wintereinbruch allerdings nicht sein. Die Temperaturen steigen laut Wetterprognossen wieder an. Nach Regen am Dienstag steht voraussichtlich eine ruhige und milde Wetterphase an.